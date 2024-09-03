Европа увеличила импорт газа РФ, Украине пора повысить ренту на транзит, – Гончаренко

Европа увеличила импорт российского газа: его снова больше, чем американского. Украина должна этим воспользоваться и повысить ренту за транзит российского топлива по нашей территории.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Власти готовят очередную схему, как сохранить транзит российского газа. Конечно, назовут это как-то иначе, но физически ни один газ кроме российского из России поступать не может. Поэтому я сделал депутатские обращения в Кабмин и комитет ВР с требованием ввести ренту на газ, если транзит продолжат. Это нам даст дополнительные 50 млрд. И не надо будет поднимать снова налоги и выжимать последнее из украинских предпринимателей", – подчеркнул Гончаренко.

В своем обращении депутат отметил, что за 8 месяцев Россия транспортировала через Украину более 10 млрд м3 природного газа и заработала на этом более 3,5 млрд евро. За эти средства агрессор может произвести 380 ракет Кинжал или до 4 млн артиллерийских снарядов, или оплачивать в течение аналогичного периода зарплату для 220 тыс. контрактников, находящихся на первой линии столкновения.

Установка нового налога за транзит газа с территории агрессора позволит забрать маржу в России, ограничить ее финансирование войны и дополнительно привлечь в Государственный бюджет Украины около 120 млрд грн в год. При этом налог на транзит природного газа из страны-агрессора должен быть применен и при заключении соглашения о транзите с Азербайджаном, поскольку есть все основания полагать, что таким образом Россия будет пытаться избежать санкций", – подчеркнул Гончаренко.

Он также акцентировал, что внедрение повышенной ренты на транспортировку природного газа из страны агрессора (как вариант, до конца года, в котором будет завершено военное положение) может рассматриваться как мера, необходимая для защиты существенных интересов безопасности Украины во время вооруженного конфликта в условиях регулярных ударов по энергетике Украины.

Напомним, к 2016 году в Украине взималась рентная плата за транзит по ставке 0,21 доллара США за транзитную транспортировку 1000 кубометров на 100 км. После 2016 года ренту заменили налогообложением НДС операций по услугам по транзитной транспортировке природного газа.

В то же время, если Украина вернет ренту за транзит российского газа и установит ее на уровне 30% от средней цены на газовом хабе CEGH, это будет давать госбюджету минимум 50 миллиардов гривен ежегодно.