"Это нонсенс": во Львове больницы перевели на графики отключений электроэнергии, в городе возмущены

Начиная с 7 января больницы и другие объекты критической инфраструктуры во Львове перевели на графики отключений электроэнергии. Это произошло из-за того, что Кабинет министров изменил подход к определению критичности предприятий.

Городские власти возмущены и пытаются связаться с членами правительства для решения проблемы. Об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Больницы остались без света

По информации городского головы, часть больниц и весь коммунальный электротранспорт Львова отключены от электроэнергии с ночи. Садовой отметил, что теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графику отключений.

"Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт в обычные группы отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику. С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить ошибку. Экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", – пишет городской голова.

Работа транспорта парализована

В городском совете уточнили, что в ночь на 7 января абсолютно весь коммунальный электротранспорт был переведен на общие графики отключений электроэнергии. Начиная с 6:00 утра во Львове обесточены тяговые подстанции, питающие электротранспорт на улицах Городоцкой, Выговского, Зеленой, Стуса. Как сообщили в департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры, не курсируют троллейбусы №23, 24, 27, 30, 31, 32.

Ограничено движение трамваев № 1, 4, 6, 8, 9 – в частности в районе железнодорожного вокзала. Трамвайные маршруты №1, 6, 9 курсируют по частично измененным схемам.

Для обеспечения транспортного сообщения троллейбусные маршруты частично продублировали автобусами.

Вместо трамваев №4 и №8 временно организовано движение дублирующего автобусного маршрута №8Т "Площадь Галицкая – просп. Червоной Калины".

Также в мэрии предупредили, что в течение дня возможны отключение других подстанций, что может повлиять на работу еще части маршрутов. Пока пассажирам рекомендуют по возможности выбирать автобусные маршруты и пользоваться бесплатной пересадкой во Львове.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко в конце 2025 года сделала обещание, что в Украине вскоре станет больше света для населения. Правительство нашло энергетические ресурсы (до 1 ГВт), полученное в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света, ведь в таком случае потребление резко возрастет и его нечем будет перекрыть. Поэтому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

