ЕС включается в гонку за новую индустриализацию и готовит закон об акселераторах

Европейская комиссия 4 марта представила законодательную инициативу Industrial Accelerator Act (IAA), направленную на стимулирование спроса на низкоуглеродные технологии и продукцию европейского производства.

Документ вводит целевые и пропорциональные требования в рамках программы "Made in EU", а также критерии по низкому уровню выбросов в госзакупках и схемах государственной поддержки. Речь идет прежде всего о стратегических секторах – сталелитейной, цементной, алюминиевой отрасли, автопроме и производстве технологий с нулевыми выбросами.

IAA ставит целью увеличить долю промышленности в ВВП ЕС до 20% к 2035 году с нынешних около 14%, что должно стать ответом на рост глобальной конкуренции и промышленное отставание блока.

Инициатива также предусматривает принцип взаимности в госзакупках: преференции будут получать страны, которые открывают свои рынки для компаний ЕС. Для крупных инвестиций из третьих стран в стратегические отрасли (более €100 млн) устанавливаются требования по локализации, передаче технологий и минимальной доле занятости граждан ЕС на уровне 50%, при этом участие иностранных инвесторов ограничивается 49% капитала.

Как заявил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне, многие торговые партнеры применяют национальные преференции, поэтому ЕС ожидает взаимного открытия рынков и оставляет за собой право ограничивать доступ для тех, кто "не играет по правилам".