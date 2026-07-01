ЕС с 1 июля наносит удар по украинскому экспорту в размере 1% ВВП, – Атанасов

С вступлением в силу нового регламента Европейского Союза о защите рынка стали украинские металлургические предприятия могут потерять до 50 % экспорта стальной продукции в ЕС, заявил главный исполнительный директор компании "Сентравис" Юрий Атанасов в блоге на NV.

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По его словам, новый регламент предусматривает сокращение общей беспошлинной квоты на импорт стали в ЕС на 47% – до 18,3 млн тонн в год, а также повышение пошлины на импорт вне квоты с 25% до 50%.

Атанасов отметил, что существует риск распространения новых ограничений и на украинских производителей, хотя на протяжении большей части полномасштабной войны украинская стальная продукция поставлялась в ЕС без пошлин и квот.

По его оценке, в случае отсутствия отдельного режима для Украины поставки украинской стали в Евросоюз могут сократиться от половины до двух третей.

В частности, в отношении бесшовных нержавеющих труб, по его словам, обсуждается квота для Украины на уровне 5,1 тыс. тонн вместо исторического объема в 14,3 тыс. тонн при общей квоте для всех импортеров в 32,9 тыс. тонн.

Ссылаясь на оценки Института экономических исследований и политических консультаций, Атанасов сообщил, что потенциальные потери могут составить от $0,5 млрд до $1,2 млрд экспортной выручки, около 8% украинского экспорта в ЕС и до 1% ВВП. При этом, по его словам, с учетом влияния на смежные отрасли, валютные поступления, бюджет и занятость общий негативный эффект может оказаться больше.

В то же время он подчеркнул, что новый регламент не распространяется на российские стальные полуфабрикаты, для которых исключения будут действовать до 30 сентября 2028 года. По его словам, в этом году объем таких поставок в ЕС может составить около 3 млн тонн.

Атанасов также отметил, что Украина не является источником глобального избытка стали, борьбой с которым ЕС обосновывает введение новых защитных мер. Кроме того, украинские экспортеры уже оплачивают механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM), что, по его мнению, усиливает конкурентное давление на отрасль.

Он призвал украинские власти добиваться от Европейского Союза сохранения для Украины отдельного торгового режима на период полномасштабной войны, отметив, что соответствующая возможность предусмотрена самим регламентом с учетом статуса Украины как страны-кандидата в ЕС. По его словам, этот вопрос касается не только металлургической отрасли, но и валютной выручки, рабочих мест, налоговых поступлений и устойчивости украинской экономики в условиях войны.