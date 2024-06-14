ЕС ограничивает импорт агропродукции РФ, следующим приоритетом должна быть металлургия, – Качка

Европейский Союз может ввести запретительные пошлины на импорт продуктов металлургии из России и Белоруссии.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины в ЕС Тарас Качка.

По его словам, такая схема уже с 1 июля начнет действовать по отношению к российским и белорусским сельскохозяйственным товарам, и она хорошо себя показывает.

"Запретные пошлины это очень хорошее решение: оно, в отличие от санкций, не носит характер безопасности. Там нет гуманитарных вопросов, которыми манипулирует Россия, и он никак не влияет на поставку продовольствия на мировые рынки", – пояснил Качка.

Такой же инструмент в будущем может использоваться и для давления на металлургическую продукцию из России, говорит Качка.

"Часть сталеварных мощностей внутри ЕС фактически могут существовать только благодаря сырью из РФ, поэтому этот вопрос достаточно чувствителен. Но, по нашему мнению, поддерживать такие связи безнравственно. Поэтому работаем, чтобы замещать российский металлургический экспорт в ЕС продукцией из Украины", – добавил он.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь, несмотря на все санкции, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.