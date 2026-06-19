ЕС должен учесть военные риски Украины при внедрении CBAM, – Цыганок

Механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM) требует адаптации к реалиям стран, находящихся в состоянии войны. Украина не является источником проблемы, для решения которой создавался этот механизм, однако именно её промышленность может испытать одно из самых серьёзных негативных воздействий от его полноценного внедрения.

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Об этом заявила основательница ESG Liga, президент Ассоциации профессионалов в области окружающей среды PAEW и генеральный директор "Офиса устойчивых решений" Людмила Цыганок.

По её словам, современная дискуссия о климатической справедливости должна выходить за рамки традиционного подхода, который учитывает лишь уровень выбросов или экономическое развитие стран. Не менее важным фактором сегодня являются риски безопасности.

"Без безопасности нет ни инвестиций, ни модернизации, ни долгосрочной климатической политики. Любая климатическая политика в конечном итоге опирается на способность общества планировать будущее, а такая способность начинается именно с безопасности", – подчеркнула Цыганок.

Она отметила, что Украина оказалась в уникальной ситуации, когда одновременно проводит адаптацию к европейскому законодательству, декарбонизацию экономики и противостоит полномасштабной войне. Именно поэтому применение одинаковых климатических правил к странам с принципиально разными условиями развития не всегда означает справедливый подход.

По мнению эксперта, механизм CBAM создавался для борьбы с так называемым "утечкой углерода" – переносом производства в страны с менее жесткими экологическими требованиями. Однако Украина не относится к таким государствам.

"Украинская металлургия, цементная промышленность или производство удобрений не переносились в Украину во избежание европейских климатических платежей. Наоборот, эти предприятия десятилетиями работают в Украине и сегодня адаптируются к будущему членству в ЕС", – подчеркнула она.

По словам Цыганок, украинские производители уже работают в условиях постоянных ракетных обстрелов, дорогостоящего капитала, дефицита финансирования и высоких рисков потери производственных активов. В таких условиях каждая дополнительная финансовая нагрузка сокращает возможности для модернизации и экологической трансформации.

"Каждый евро, направленный на покрытие дополнительных расходов, связанных с CBAM, – это евро, которое не было инвестировано в энергоэффективность, модернизацию производства или новые низкоуглеродные технологии", – отметила эксперт.

Отдельно она обратила внимание на то, что война сама по себе стала одним из крупнейших источников дополнительных выбросов парниковых газов в Европе из-за разрушения инфраструктуры, пожаров, военной логистики и предстоящего масштабного восстановления.

По мнению Цыганок, Европейский Союз должен учитывать и стратегическую роль украинской промышленности для собственной экономики. Украина способна стать одним из ключевых поставщиков стали, ферросплавов, цемента, водорода и критически важных минералов для европейского "зеленого" перехода. Чрезмерное давление на украинских производителей может, напротив, усилить зависимость ЕС от импорта из других регионов мира, где зачастую действуют более низкие экологические стандарты.

Эксперт считает, что для Украины целесообразно рассмотреть специальный переходный режим применения CBAM, синхронизированный с процессом интеграции в европейскую систему торговли выбросами и будущим вступлением в ЕС.

"Справедливость – это не только одинаковые правила для всех. Справедливость – это способность учитывать разные стартовые условия. Если климатическая политика претендует на роль политики будущего, она должна учитывать не только тонны СО₂, но и масштабы рисков, в которых работают отдельные страны", – резюмировала Цыганок.

Как известно, по прогнозам ФРУ, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и спад перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%.