"Энергоатом" опроверг недостоверную информацию об аварии на одной из АЭС
Государственная компания НАЭК Энергоатом опровергла недостоверную информацию о якобы аварии на одной из атомных электростанций.
"С целью пресечения распространения очередной недостоверной информации о якобы аварии на АЭС Энергоатом сообщает: никакой аварии на Южноукраинской АЭС не произошло", - сообщили в компании.
В работе одного из энергоблоков станции обнаружено замечание и блок был разгружен на 33% от номинальной мощности.
Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры
26 августа и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток).
Это событие не связано с проведением ремонтной кампании.
Специалисты Энергоатома работают над устранением замечаний к работе оборудования.
Восстановление номинальной мощности ПАЭС возможно после устранения сетевых ограничений по выдаче мощности другими АЭС, вызванными атакой россии на магистральные подстанции 26 августа.