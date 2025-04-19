Энергетики ДТЭК помогли вернуть свет и воду в Херсонской области после обстрелов

Компания ДТЭК помогла вернуть свет и водоснабжение в Херсонской области после обстрелов россиян.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК помогли восстановить и ввести в работу энергетическое оборудование в Херсонской области, которое было повреждено после вражеских атак в феврале. Им удалось заживить три высоковольтных линии и подстанцию, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты водоканала. Теперь в домах почти 2 тысяч херсонцев снова есть свет и вода", - говорится в нем.

Отмечается, что восстанавливать разрушенную из-за обстрелов российских окупантов электроинфраструктуру Херсона отправились 26 энергетиков ДТЭК. Бригады возобновили работу линий и ввели в работу высоковольтную подстанцию, не работавшую из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС с июня 2023 года.

Бригады ДТЭК работали вахтовым методом с середины марта по середину апреля. Благодаря совместным усилиям ДТЭК и Херсоноблэнерго, оборудование удалось восстановить и ввести в работу. Теперь почти 2 тысячи человек снова имеют свет и воду в домах.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 24 населенным пунктам и вернуть свет в доме 75,5 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей.