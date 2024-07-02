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Энергетический сектор Украины понес почти $57 млрд убытков во время войны – МВФ
С начала полномасштабного вторжения украинский энергетический сектор понес более $56 млрд убытков.
Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.
"В результате полномасштабного вторжения России энергетическому сектору Украины был нанесен ущерб на 56,5 миллиарда долларов США", – говорится в нем.
Отмечается, что за полномасштабное вторжение было оккупировано около 18 ГВт мощностей, в том числе крупнейшая в Восточной Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС.
Кроме того, была разрушена Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.
Ранее сообщалось, что Россия разрушила 90% тепловой генерации Украины.