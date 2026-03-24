Энергетическая независимость громад: как Сумщина и Черниговщина учатся экономить миллионы благодаря ВИЭ

Пока страна готовится к очередным вызовам отопительного сезона, настоящая энергетическая революция начинается не в министерских кабинетах, а на уровне территориальных громад. Вопрос "где взять свет и тепло?" постепенно трансформируется в стратегическую задачу: "как громаде самой производить энергию и перестать тратить бюджетные средства на устаревшую инфраструктуру?".

Законодательный дедлайн: МЭП как обязанность, а не опция

Согласно обновленному законодательству, каждая украинская община обязана разработать и внедрить Местный энергетический план. Это не просто формальный документ для отчетности, а дорожная карта выживания и развития. Местный энергетический план позволяет провести детальный аудит: куда идут деньги налогоплательщиков? И в результате направить сэкономленные средства на социальное развитие общества.

Сегодня львиная доля местных бюджетов "сгорает" в котлах старых котельных или идет на оплату счетов за электроэнергию для больниц, школ и водоканалов. Без четкого плана общины продолжают латать дыры вместо того, чтобы инвестировать в будущее.

Возобновляемая энергия как инструмент экономии

Выход, который диктует современность – это развитие распределенной генерации. Установка солнечных панелей, ветряков и систем накопления энергии непосредственно на местах потребления позволяет общинам:

Сократить расходы: Каждый киловатт-час, произведенный собственной солнечной станцией – это сэкономленная гривна в бюджете, которую можно направить на образование, медицину, поддержку ветеранов и членов их семей.

Обеспечить устойчивость: В случае блэкаутов критическая инфраструктура (больницы, связь) остаются со светом и теплом.

Экологическая трансформация: Это шаг к "зеленому" восстановлению, которое является приоритетом для вступления в ЕС и международных доноров.

Синергия образования, бизнеса и общин: Кейс Сумщины и Черниговщины

Реализовать такой масштабный переход самостоятельно общинам сложно. Именно поэтому ОО "Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного" совместно с БФ "Вместе с Kernel" начали инициативу по обучению представителей общин Сумской и Черниговской областей.

В КШГУ отмечают, что успех децентрализации энергетики зависит прежде всего от компетенций на местах:

"Мы видим, что общины имеют огромный потенциал, но часто им не хватает именно методологической базы для перехода от идеи к реализации. Наша цель – вооружить представителей местного самоуправления знаниями по разработке местных энергетических планов, которые станут фундаментом для инвестиций. Мы учим общины разговаривать на языке цифр и технических решений, понятном для международных доноров. Это не просто обучение – это создание профессионального сообщества управленцев, способных строить энергонезависимую Украину уже сейчас".

Речь идет о приграничных регионах, которые больше всего ощущают последствия энергетического террора. Обучение направлено на то, чтобы местные лидеры не просто "мечтали о солнечных панелях", а умели:

рассчитывать окупаемость проектов;

формировать технические задания для проектирования согласно требованиям законодательства;

привлекать ответственный бизнес как ключевого стейкхолдера.

Энергетическая безопасность Сумщины и Черниговщины сегодня является критическим вопросом. Образовательный компонент инициативы помогает общинам сформировать внутреннюю способность – находить ресурсы, оптимизировать бюджеты и внедрять современные технологии.

В этой модели бизнес выступает не просто меценатом, а партнером, заинтересованным в стабильности региона, в котором работает. Kernel демонстрирует, как большой капитал может становиться катализатором энергонезависимости громад, ведь сильная громада – это надежный тыл и стабильная среда для развития экономики всего региона.

Результат, который будет виден уже к зиме

Главная особенность проекта – его практичность. Результатом обучения становятся не дипломы, а готовые технические решения. Громады выходят из программы с пакетом документов, которые можно сразу подавать международным финансовым организациям и донорам.

Цель амбициозная, но реалистичная: привлечь финансирование и реализовать первые объекты распределенной генерации уже к началу следующего отопительного сезона.

Это тот случай, когда изменения можно будет почувствовать очень быстро – в работе школ, больниц и других критических объектов, которые получат более стабильное энергоснабжение.

Общины, которые сегодня инвестируют в знания и планирование, завтра становятся более устойчивыми к энергетическим вызовам. И пример Сумщины и Черниговщины показывает: энергонезависимость начинается с конкретных решений на местах.