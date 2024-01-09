Элитная квартира, 47 земельных участков и авто за миллион: СМИ узнали о новом повороте в "продуктовом" деле чиновника Минобороны

В деле чиновника Министерства обороны (МО), полковника Сил логистики ВСУ Александра Козловского, которого подозревают в организации "семейного бизнеса" на закупках продуктов для военных, появились новые подробности. Досудебное расследование обнаружило, что летом-2023 Козловский, вероятно, приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей, элитную квартиру и авто, также хотел купить протезный завод в Хмельницком на аукционе Фонда госимущества.

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Также стало известно, что в группу по "распилу" 170 млн грн на тендерах входили родители жены Козловского, оформленные как "ФОПы", и ряд фирм-монополистов пищевых подрядов МО. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК), ссылаясь на расследования СМИ.

Отмечается, что общая стоимость земельных участков Козловского составила 7,71 млн грн, а права собственности зарегистрированы именно его на тещу и тестя. Помимо этого:

В марте 2023 года Козловский, вероятно, приобрел квартиру в Киеве площадью 158 квадратов за 5,85 млн грн (оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее украшают мебелью, покупающей за деньги с банковской карты тестя.

(оценочная стоимость 8,34 млн грн), в которой и проживает. Ее украшают мебелью, покупающей за деньги с банковской карты тестя. В 2023 году Козловский, как утверждают расследователи, купил Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн и зарегистрировал ее на дочь. Показательно, что за весь период своей трудовой деятельности дочь получила доход в 378 тыс. грн.

"Фигурант даже хотел купить протезный завод в Хмельницком на аукционе Фонда госимущества. Но в последний момент следователи все остановили – наложили арест на завод, чтобы его не купили на сомнительные деньги", – сообщает ЦПК.

Также указано, что в процессе разворовывания бюджетных средств должностные лица фирм-поставщиков создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов, хотя часть продуктов так и не была поставлена.

"Фирмы получали деньги от Минобороны, после чего перечисляли фирме супруги Козловского "Эко трейд Украина" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) и тещи Козловского (2 млн грн). В целом удалось установить перерасчет 172 млн. грн. После этого деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн сняла лично женой Козловского", – говорится в материале.

Отдельно отмечается, что обыски у Козловского прошли еще в сентябре-2023. Однако фигурант дела до сих пор, по состоянию на январь 2024 года, так и не арестован.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинка Татьяна Глиняная, скандально известная как поставщик продуктов питания для Вооруженных сил Украины, в том числе яиц по 17 гривен, оказалась владелицей четырех гостиниц в курортном городе Сплит (Хорватия). В таком статусе она начала появляться на этих объектах в 2022 году, уже во время полномасштабной войны.

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