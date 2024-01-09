Конгресс США вернулся с каникул: озвучен вероятный срок принятия решения о помощи Украине

Межпартийные баталии в США, связанные с выборами президента, надолго парализовали работу Конгресса США, который не смог принять закон о предоставлении Украине военной помощи, как просила администрация Джо Байдена. Республиканцы настаивают, что выделение многомиллиардного пакета должно состояться одновременно с усилением борьбы с нелегальной иммиграцией на южной границе страны. Демократы – против.

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На сегодняшний день продолжаются консультации. Каждый гнет свою линию, ведь считает, что время и запас прочности у Украины держаться против России и ждать столь необходимой помощи, еще есть.

Именно в ближайшие несколько недель определят - удастся ли переломить ситуацию, которая зашла в тупик и может привести к негативным последствиям для всех. Время для принятия решения истекает.

О том, как развивается ситуация вокруг выделения многомиллиардного пакета помощи для Украины – материале OBOZ.UA.

Для Украины все может решиться в феврале

Со времени, когда украинский вопрос помощи так и не смог получить положительное решение, демократы и республиканцы все же пытались найти понимание. Но таким образом, чтобы, прежде всего, лично выиграть от возможного договора. Ведь главный приз для тех и других все-таки не скальп российского диктатора Путина, а победа на президентских выборах.

Конечно, при таком развитии событий ни о каком мирном договоре между двумя сторонами речь пока не может идти. Каждый жмет свое и хочет быть победителем в глазах родного электората. А что Украина? Да пусть держится и ждет!

Кое-что о том, как именно будет развиваться противостояние в ближайшее время в интервью для американских СМИ рассказал спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон.

Конечно, он в очередной раз заявил, что администрации Байдена необходимо сделать реальные шаги по охране границы с Мексикой, а также объяснить стратегию по Украине, то есть согласиться на ранее озвученные требования республиканцев. По его словам, важно также определить цель финансовой и военной поддержки, которая предоставляется украинским властям.

Но интересно было другое. На вопрос о том, достигнет ли Конгресс и Белый дом договоренности к февралю, Майк Джонсон ответил вначале традиционное – прежде чем обеспечить безопасность третьей страны, необходимо обеспечить безопасность США. А затем добавил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсуждал вопрос о выделении помощи.

По словам Джонсона, Зеленский сказал на встрече, что он может получить дополнительное финансирование в феврале 2024 года.

"Он не нуждался в этом в декабре, как намекал Белый дом", - заявил Джонсон.

То есть лидер республиканцев в Конгрессе отметил временной промежуток, к которому американский истеблишмент, на его взгляд, в определенной степени имел и имеет возможность поиграть во внутреннее противостояние, чтобы не поставить Украину на краю пропасти. Но после наступления времени Х нужно будет прийти к определенному решению. Потому что с одной стороны, демократы не хотят показать, что им безразличны проблемы границы родной страны, а республиканцы не хотят, чтобы их обвинили в игре на Путина и потере Украины.

Это подтверждает и бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Который считает, что вопрос финансирования помощи Украине со стороны США может решиться до февраля 2024 года или в начале.

Соглашения о границе еще нет, но позитив уже есть

То, что положительные сдвиги в договоренностях между республиканцами и демократами все же происходят, подтверждают и американские СМИ. Сообщается, что определенный прогресс по дискуссионному вопросу миграционной политики страны таки достигнут. Якобы даже текст соглашения может быть опубликован в ближайшее время. Конечно, таким образом появляется шанс на разблокирование Конгрессом миллиардов для Украины. Но всегда есть "но". тот же Майк Джонсон отмечает, что республиканцы в Палате представителей "хотят соглашения", но также стремятся к выполнению их требований. Поэтому пока говорить о каком-то окончательном решении рано.

Не разделяет оптимизм пока и в главный представитель Демократической партии на переговорах по соглашению, сенатор Крис Мерфи. По его словам, возобновленные переговоры по границе и разблокирование помощи Украине все еще не привели к согласованию между сторонами, но все понимают необходимость решения вопроса.

Поэтому "анонс" замирения республиканцев и демократов, который "слили" СМИ, говорит скорее о том, что американские политики все же начинают учитывать время, истекающее неустанно для Украины и готовые более активно искать взаимопонимание.

Победа над Путиным не снимается с повестки

Продолжая фактически шантажировать Байдена из-за вопроса границы и тормозя украинский пакет помощи, республиканцы не забывают о внешне-политическом виде, в очередной раз повторяя - они целиком и полностью за Украину.

Судя по интервью Джонсона, у него нет сомнений в необходимости и дальше поддерживать нашу страну. У него и Республиканской партии есть определенные вопросы в Белом доме. Да, при этом последнее заявление для СМИ, Джонсон отметил, что всегда говорил – Украина должна получить помощь, а Владимиру Путину нужно победить.

Ситуация не проста, но оптимизм есть

"На сегодняшний день ситуация относительно выделения помощи Украине со стороны США довольно не проста. И все же главное то, что есть определенный политический консенсус с участием как республиканцев, так и демократов, который говорит о том, что помощь будет оказана", – таково мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросов внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко

"На мой взгляд, несмотря ни на что, ситуация для Украины разрешится положительно. Помощь как военную, так и финансовую мы получим. Да, есть определенные сложности, связанные с предвыборной борьбой, которая уже достаточно активно развернулась в США.

Проблема в том, что часть республиканцев, это в основном трамписты, вопреки здравому смыслу и нашему желанию, связала вопрос помощи для Украины с внутренней проблемой безопасности на границе с Мексикой.

Конечно, для демократов пойти на уступки республиканцам, учитывая фактор президентских выборов, будет очень сложно, если вообще возможно. Трамписты также не хотят снизить свои требования к администрации Байдена. Украина же стала заложницей ситуации, выход из которой активно ищут, но пока не находят.

Несмотря ни на что, Украине нужно дистанцироваться от этой внутренней американской борьбы и ждать ее результата. Ведь работать нужно как с одними, так и с другими.

Все же главное сегодня, что политическая воля выделить помощь есть как у демократов, так и у республиканцев. Они отлично понимают последствия другого решения. Поэтому имеем все же положительные надежды на помощь со стороны США", – подчеркнул Александр Мережко.