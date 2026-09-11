Экспорт лома требует единых правил, без схем реэкспорта через ЕС, – Забловский

Украине необходимо выровнять условия экспорта металлолома для всех направлений и не допускать схем, при которых сырье вывозится через страны ЕС без уплаты экспортной пошлины. Об этом заявил экономист Андрей Забловский, комментируя ситуацию на рынке.

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По его словам, в настоящее время рынок металлолома и металлургия одновременно находятся в сложном положении: заготовка лома сокращается, часть заготовческих пунктов прекратила работу, а металлургические предприятия сокращают производство из-за ударов, логистических проблем и блокады морского экспорта.

На этом фоне, считает Забловский, решения о дальнейшем экспорте лома должны учитывать интересы обоих секторов. Но проблемой являются неравные условия торговли – когда при экспорте в страны ЕС пошлина не взимается, а затем лом может реэкспортироваться в третьи страны.

"Правила должны быть равными. Не должно быть ситуации, когда через отдельное направление можно фактически обойти экспортную пошлину", – отметил Забловский.

По его словам, полный запрет на экспорт не является универсальным решением, но практика реэкспорта создает сразу две проблемы: бюджет недополучает значительные средства, а украинские металлургические предприятия рискуют потерять дефицитное сырье. Поэтому правительству следует разработать механизм, при котором возможный экспорт не будет создавать дефицита сырья внутри страны, а условия торговли будут одинаковыми для всех государств.

"Здесь не может быть победителя за счет другого. Нужен баланс, основанный на реальной статистике, потреблении и состоянии обеих отраслей", – подытожил Забловский.

Как известно, недавно ломщики организовали акцию протеста и требуют отменить нулевую экспортную квоту на лом черных металлов – из-за того, что "критически упал внутренний спрос". В то же время возвращение к прежней схеме, когда лом для уклонения от уплаты пошлин экспортировался сначала в страны ЕС, а затем – в третьи страны, не является выходом – по данным народных депутатов, потери бюджета от этих схем составляют более 3 млрд грн в год.