Экономист обвинил руководство УЗ в некомпетентности из-за провалов аукционов по продаже лома

Резкое падение количества успешно проведенных аукционов "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов связано с некомпетентностью менеджеров железных дорог, которые совершают одни и те же ошибки, и незнанием рынка металлолома.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ, пишет издание "Апостроф".

"Начиная с мая этого года мы видим резкое падение количества успешно проведенных аукционов "Укрзализныци" по продаже металлолома. Если до этого этот показатель составлял почти 50-80% от объявленных тендеров, то после он упал до катастрофических 2-13%. То есть потребители почти перестали покупать металлолом у УЗ", — отметил он.

Такое положение вещей он связывает с низкой осведомленностью менеджеров УЗ о тенденциях на мировом рынке металлолома.

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"Например, в начале этого года, когда мировые котировки на лом колебались в пределах $400-450/т, "Укрзализныця" продавала свое сырье по 4000 грн/т, и на эти аукционы приходили покупатели и покупали его. Но в мае УЗ внезапно подняла цены до 6300 грн/т, тогда как мировые цены упали до $370-380/т. Понятно, что такая ценовая политика привела к тому, что покупатели отказались приходить на аукционы", — говорит Алексей Кущ.

Он обратил внимание на низкую металлургическую ценность сырья, которую железная дорога начала выставлять на продажу: "Украинские металлургические заводы прежде всего интересует металлолом под названием "Вид 510", расходы которого на переработку и подготовку к плавке сравнительно низки. В то же время "Укрзалізниця" предлагает, главным образом, "Вид 3", Вид "500", "Вид 501" и др. Этот лом не является "чистым" с точки зрения металлургов".

По мнению специалиста, последняя серия аукционов красноречиво демонстрирует провал менеджмента УЗ.

"Вместо запланированных минимальных 215 млн грн от 56 аукционов получило всего 21,6 млн грн от 4 тендеров. Это очень мало, и очевидно в "Укрзализныце" не понимают, что с этим делать дальше. Считаю, что это скорее некомпетентность, чем саботаж. Я помню, как раньше руководство УЗ проводило регулярные совещания с покупателями металлолома, принимало гибкие решения и получало результат", — констатировал экономист.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" председатель правления "Укрзализныця" Евгений Лященко, на разных площадках железных дорог по всей стране накопились огромные остатки металлолома объемом 184 тыс. т.

"Это очень много… Если мы не можем реализовать его по экономически обоснованной цене, это реально тормозит процесс дальнейшей заготовки, что напрямую связано и с безопасностью движения, освобождением заставленных путей", — подчеркивал он