Во время интервью в проекте Tax Podcast эксперт по вопросам экономической безопасности и первый руководитель Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник поделился своим стратегическим видением, каким должен быть современный подход к укреплению экономической безопасности государства. В его выступлении было сформулировано несколько базовых концепций, касающихся операционной деятельности правоохранительных органов, так и фундаментальной архитектуры государственной политики в вопросах экономической безопасности.

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1. Превенція та аналітика — відхід від неефективної традиційної моделі розслідування економічних злочинів

Мельник наголосив, що діяльність Бюро економічної безпеки має базуватися на аналітиці, упередженні та запобіганні злочинів. Неефективність діючої на сьогодні традиційної моделі полягає у тому, що система реагує на скоєний злочин, що не є ефективним для подолання кримінальних проявів в економіці. Він підкреслив, що правопорушник має понести покарання, але аналітична робота має виявляти схеми та ризики на ранніх стадіях і руйнувати злочинні конструкції ще до того, як буде завдано шкоду бюджету.

"Аналітика — це превенція. Треба ламати схеми ще до того, як злочин буде скоєний."

Таким чином, акцент зміщується з традиційного слідства на запобігання економічним злочинам, що дозволяє зберігати ресурси держави та зменшувати тиск на добросовісний бізнес.

2. Законодавче врегулювання: криміналізація організації незаконних схем в економіці

Ще однією критично важливою проблемою Вадим Мельник назвав відсутність прямої норми, яка передбачає кримінальну відповідальність за організацію незаконних схем в економіці. Наразі українське законодавство переслідує здебільшого користувачів таких незаконних схем, тоді як реальні організатори залишаються поза увагою. Внаслідок чого в тому числі маємо зворотній ефект : тиск на реально діючий бізнес.

Мельник запропонував запровадити окрему кримінальну норму, яка дозволить притягати до відповідальності саме організаторів конвертаційних центрів, фіктивних компаній та інших злочинних структур.

"Ми повинні будувати систему, яка бореться з джерелом злочинності в економіці, а не лише з її наслідками."

3. Аналітична модель і ставлення до бізнесу

За словами Мельника, одним із ключових принципів взаємодії правоохоронців з бізнесом має бути чітке розрізнення фіктивних фірм і реальних компаній, внаслідок чого і методів їх відпрацювання. Спочатку потрібно зосередитись на ліквідації злочинних схем, а до бізнесу звертатися тільки у разі наявності вагомих доказів порушень.

Він також виступив за впровадження технологій штучного інтелекту для аналізу даних та автоматичного виявлення економічних ризиків, що дозволить мінімізувати втручання в роботу законослухняних підприємців.

"Економічна безпека країни — це баланс: жорстко щодо злочинців і максимально коректно щодо чесного бізнесу. Все має базуватись на аналітиці, а не емоціях."

4. Координація розслідувань через єдиний центр в Офісі Генерального прокурора

Одним із найважливіших аспектів на сьогодні Вадим Мельник назвав необхідність створення єдиного координаційного центру для розслідування економічних злочинів на базі Офісу Генерального прокурора. За його словами, всі справи, пов’язані з економікою, мають бути під процесуальним контролем одного заступника Генпрокурора.

"Тільки централізація і єдина відповідальність дозволять ефективно боротися з кримінальними проявами в економіці. Без координації — кожен гратиме свою гру."

Такий підхід дозволить уникнути дублювання функцій між різними правоохоронними органами, зосередити відповідальність і підвищити ефективність боротьби з економічною злочинністю.

5. Економічна безпека як основа стійкості держави

Вадим Мельник визначив економічну безпеку як здатність держави стабільно функціонувати в умовах будь-яких викликів — війни, економічної кризи чи санкцій. Центральною умовою цієї стійкості є стабільне і справедливе наповнення державного бюджету, недопущення його розкрадання.

Без ефективної боротьби з економічними злочинами, ухиленням від сплати податків і відтоком капіталу будь-які реформи залишатимуться половинчастими.

"Там, де бюджет наповнюється справедливо і стабільно, не розкрадається, держава може витримати будь-яку бурю — війну, кризу, санкції. Економічна безпека — це основа всього."

Повне інтерв’ю Вадима Мельника дивіться за посиланням.