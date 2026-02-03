Экомито СВАМ может разрушить украинскую экономику: профсоюзы обратились к послу ЕС

Отраслевые организации Украины заявили о крайне негативных последствиях введения европейского механизма трансграничной углеродной корректировки для украинской экономики и промышленности. Они призвали ввести переходный период и механизмы поддержки для Украины из-за рисков потери экспорта, рабочих мест и падения ВВП.

Об этом говорится в обращении, адресованном Послу Европейского Союза в Украине Катарине Матерновой.

В профсоюзе трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ) подчеркнули, что для Украины, которая четвертый год противостоит полномасштабной агрессии РФ, внедрение CBAM на общих основаниях может стать "сокрушительным ударом". Украинская промышленность работает в условиях активных боевых действий, разрушенных цепей поставок и острого кадрового дефицита, а горно-металлургический комплекс потерял около 40% мощностей из-за войны.

По прогнозам Национальной добывающей ассоциации Украины, уже в первый год полноценного действия CBAM потери национальной экономики могут превысить $200 млн. В Федерации металлургов Украины предупреждают о риске системного упадка ГМК, массовых сокращениях персонала и росте социальной напряженности в прифронтовых регионах.

Профсоюзы приводят и практические последствия действия механизма. Так, АрселорМиттал Кривой Рог объявил о вынужденной остановке работы цеха блюминг прокатного департамента во втором квартале. По словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Натальи Маринюк, ключевым фактором стало решение Еврокомиссии ввести CBAM с 1 января 2026 года без учета военных и экономических реалий Украины.

По оценкам предприятия, дополнительные расходы на доступ к рынку ЕС составят $60–90 за тонну, что делает продукцию неконкурентоспособной. Из-за этого европейские клиенты уже остановили все заказы, а компания потеряла 1,25 млн т экспорта, запланированного на 2026 год. В случае отсутствия льготного или переходного периода возможны остановка доменной печи, сокращение передельных мощностей и вывод части персонала в простой.

В ПМГУ отметили, что Еврокомиссия не учла аргументы украинской стороны по применению статьи 30.7 Регламента CBAM (ЕС) 2023/956, которая позволяет корректировку или отсрочку механизма для стран, подвергшихся исключительным и неспровоцированным событиям, которые нанесли серьезный ущерб экономике и инфраструктуре.

Профсоюзы предлагают ЕС смягчить внедрение CBAM для Украины, в частности – продлить переходный период, ввести специальные инструменты поддержки, создать фонды финансовой помощи и переоснащения производств, а также привлечь представителей трудовых коллективов к диалогу по практической реализации механизма.

Инициативу поддержали Федерация профсоюзов Украины, профсоюзы угольной, химической промышленности, энергетики, производства строительных материалов и агропромышленного комплекса.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экопошлины СВАМ для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.