Экологичная сталь – это материал будущего: Рыженков рассказал о модели модернизации для Украины

Сталь – это материал, который пригоден к переработке, и это делает ее уникальным продуктом будущего. Поэтому главная задача, которая стоит сейчас перед миром – сделать ее производство максимально экологичным, и Украина тоже вовлечена в эти процессы.

Видео дня

Об этом рассказал генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью CBS News, во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Несмотря на восприятие стали как "грязного" продукта, именно она может стать материалом будущего, убежден он.

"Сталь – это наиболее пригодный к переработке материал: ее можно перерабатывать на 100% и использовать снова и снова. В сочетании с низкоуглеродным производством она может стать действительно устойчивым материалом", – подчеркнул Рыженков.

По оценке CEO "Метинвеста", запасы железной руды в мире и в Украине обеспечивают отрасли перспективу более чем на 100 лет, а переход к низкоуглеродистой и углеродно-нейтральной стали открывает для нее новые рынки и сферы применения.

Сейчас декарбонизация и повышение эффективности является общемировым трендом металлургии как в ЕС, так и в Украине, говорит Рыженков. "Метинвест" работает над уменьшением воздействия на окружающую среду на всех этапах – от добычи руды до поставки готовой продукции клиентам. Ключевым элементом этой стратегии стал проект Metinvest Adria в итальянском Пйомбино, который должен стать одним из самых современных металлургических заводов в Европе.

"Этот пилотный проект мы планируем использовать как прототип для восстановления и модернизации наших украинских мощностей после войны", – отметил Рыженков.

При этом он пояснил, что из-за войны компания не может осуществлять масштабные инвестиции в Украине, поэтому европейская площадка фактически формирует модель будущей низкоуглеродной металлургии.

Говоря о вызовах войны, глава "Метинвеста" также признал, что компания потеряла почти половину бизнеса – два крупнейших металлургических комбината в Мариуполе были полностью разрушены в 2022 году. Но компания выстояла: перестроила логистику, адаптировала цепи поставок, и сосредоточилась на безопасности персонала, который работает в условиях постоянных обстрелов, и поддержке Сил Обороны Украины.

"Также с начала вторжения решение нашего акционера Рината Ахметова было таким: поддерживать Вооруженные силы Украины и страну в целом. На самом деле сейчас он проводит большую часть времени в Киеве, вместе со страной и согражданами. Он основал Стальной Фронт, который объединяет все его бизнесы для помощи Силам обороны. Мы, наверное, являемся крупнейшим донором Вооруженных сил. За последние четыре года в поддержку украинского народа и войска Метинвест передал более $200 млн, и половина этой суммы направлена на нужды Сил обороны", – отметил Рыженков.

По его словам, "Метинвест" производит для армии и защиты военных стальные подземные госпитали, которые способны выдержать прямое попадание ракеты, защитные экраны для техники, плиты для бронежилетов и ряд других изделий.

"С одной стороны, это весомая поддержка украинских военных. С другой – это очень мощный мотивационный фактор для наших людей. Ведь они понимают: даже не находясь на передовой, они участвуют в обороне и являются неотъемлемой частью оборонной системы страны", – отметил Рыженков.

Одновременно компания работает над формированием кадрового резерва и подготовке специалистов для послевоенного восстановления: первый в Украине частный горно-металлургический университет "Метинвест" Политехника работает с 2022 года, и предлагает 19 бакалаврских, 21 магистерскую и пять докторских программ.