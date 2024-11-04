Единый налог должен оставаться в общинах: Ассоциация городов Украины отреагировала на проект госбюджета на 2025 год

Пункт 2.3. Бюджетные заключения, принятые Верховной Радой Украины 31 октября 2024 года к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" №12000, Кабинету Министров Украины поручено проработать вопрос о включении в доходы общего фонда государственного бюджета в 2025 году части единого налога с юридических лиц лиц (код 18050300) и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей (код 18050500).

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Ассоциация городов Украины против изъятия единого налога с доходов муниципалитетов, ведь это составляет около 11 млрд грн, большая часть которых может быть изъята из бюджетов сельских и поселковых общин.

Для совместной защиты доходов общин Ассоциация городов Украины начала сбор подписей глав общин к обращению на Премьер -министра Украины Дениса Шмыгаля о сохранении единого налога в местных бюджетах.

Поддержать обращение на Премьер - министра Украины о сохранении в доходах общин единого налога с юридических лиц и единого налога с сельскохозяйственных товаропроизводителей можно в региональных отделениях Ассоциации городов Украины.