"Золотой" Спас: в Украине взлетели цены на ключевой продукт – сколько стоит накануне Маковея

Вскоре украинцы будут праздновать Медовый Спас – верующие массово будут нести мед на освящение в храмы. Но расходы на этот продукт в 2025 году будут значительно выше, чем в прошлом году, поскольку цены на мед заметно выросли.

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На этом фоне OBOZ.UA разбирался, что происходит со стоимостью меда и какие ценовые тенденции ждут украинцев в 2025 году.

Сколько стоит мед

В 2025 году цена на мед за 1 кг уже на 50-100 грн больше прошлогодней, хотя и отличается в зависимости от того, где покупать этот сладкий продукт. Дешевле всего – непосредственно у проверенного пчеловода. Средние цены – на ярмарках, базарах и через доски онлайн-объявлений. Самый дорогой мед – в супермаркетах, особенно фасованный небольшими объемами.

Кроме того, те, кто регулярно употребляет мед, знают, что существует несколько его разновидностей – в зависимости от того, какие растения опыляли пчелы. Собственный мониторинг цен в соцсетях и на рынках OBOZ.UA показал, что стоимость продукта такова:

подсолнечный мед – 120-200 грн/л;

разнотравье мед – 130-200 грн/л;

гречишный мед – 150-220 грн/л;

липовый мед – 180-250 грн/л;

акациевый мед – 200-300 грн/л.

Впрочем местами стоимость может значительно превышать указанную. Кроме того, пасечники прогнозируют, что с осени этот продукт может подскочить в цене еще на 20-30%, если подсолнечного меда будет мало.

Почему выросли цены на мед?

Ранее основатель пчеловодческого хозяйства из Черкасской области Сергей Шаронин заявлял СМИ, что в 2025 году украинские пасечники могут собрать на треть меньше меда, чем в прошлом году. Причин несколько – заморозки, дожди и отравление пчел.

Поэтому первый медосбор в Украине оказался бедным. Весной цветы побили заморозки, а затем из-за низких температур растения не выделяли нектар. Когда все же потеплело и зацвела акация, весь нектар за несколько дней смыли дожди.

Что касается второй волны сбора, то эксперт прогнозирует повторение прошлогодней ситуации, когда из-за засухи он был посредственным в целом по стране. Кроме того, второй медосбор – преимущественно из подсолнечника, а такой мед существенно дешевле акациевого.

Другая проблема – частые случаи массового отравления пчел средствами защиты растений в Украине. Это также негативно влияет на общее количество пчелосемей и урожайность меда.

Причем с такими проблемами сталкивается не только Украина. Аналогичная ситуация наблюдается как в других странах Восточной Европы, так и в США.

Когда Медовый Спас 2025 в Украине

После того, как в 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, украинцы празднуют Медовый, или Маковый Спас 1 августа. Прошлая дата приходилась на 14 августа – часть украинцев продолжает праздновать по-старому стилю.

У некоторых украинцев может возникать вопрос – что святят на Медовый Спас? Разные названия праздника связаны с давней традицией приносить в храм в этот период мед, мак и другие "сезонные" продукты. Таким образом верующие благодарили Бога за благословение урожаем.

Кроме того, в этот день начинается трехнедельный Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы (14 августа по новому стилю). Издавна церковнослужители в этот день освящают колодцы с питьевой водой, откуда происходит третье название праздника – Спас на воде. Также на 1 августа приходится и другой православный праздник – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году мед вообще может стать дефицитным продуктом, цены могут вырасти минимум на 40-60%. В Украине ожидают лишь треть урожая от прошлогоднего, а в Европе и США ситуация еще хуже.

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