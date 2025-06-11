Популярный продукт в Украине под угрозой исчезновения: что будет с ценами и почему назревает дефицит

В 2025 году мед может стать дефицитным продуктом, цены могут вырасти минимум на 40-60%. В Украине ожидают лишь треть урожая от прошлогоднего, а в Европе и США ситуация еще хуже. Причиной являются поздние заморозки, ливни с градом, засуха и массовая гибель пчел.

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Об этом рассказал основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин в комментарии СМИ. Сезон 2025 года уже сейчас называют катастрофическим для мирового рынка меда. Из-за аномальных погодных условий и массовой гибели пчел урожай меда во многих странах сократился до критического минимума.

И Украина – не исключение. По прогнозам экспертов, в этом году удастся собрать лишь треть от прошлогоднего объема меда. Погодные условия весной 2025 года оказались крайне неблагоприятными для пчеловодства.

Сначала пасеки едва пережили зиму, которая сопровождалась колебаниями температур и слабыми кормовыми базами. Далее – затяжная весна с поздними заморозками, дождями, градом и пониженными температурами. Именно в критический период первого медосбора – на момент цветения акации – погодные условия фактически уничтожили шансы на хороший урожай.

"На Черкасщине, например, сначала все побили заморозки, потом холод не давал растениям выделять нектар, а когда потеплело и акация зацвела – дожди смыли все, что осталось", – рассказывает Шаронин. Надежды на вторую волну сбора меда, в частности с подсолнечника, тоже не оправдываются. Из-за засухи, которая уже охватывает значительные территории юга и центра Украины, пчелы могут снова остаться без источников для сбора нектара. А учитывая то, что подсолнечный мед имеет значительно более низкую рыночную стоимость по сравнению с акациевым, пасечники рискуют получить минимальный доход даже в случае успешного сбора.

Как утверждает Сергей Шаронин, в Европе, особенно в ее восточной части, первый медосбор практически не состоялся . В странах, которые традиционно потребляют значительное количество меда, производство оказалось в критическом состоянии. США также страдают от массового отравления пчел химикатами, изменения климата и потери биоразнообразия.

"Урожая нет. Это уже факт. И даже дефицит не спасает ситуацию – цена не растет так быстро, как падают объемы производства", – отмечает эксперт. В магазинах цены на мед могут существенно вырасти уже ближе к осени. Самый большой удар придется по натуральному и органическому меду, который и так занимает узкий сегмент рынка. Уменьшение поставок из Украины, США и стран ЕС может привести к росту импорта из Азии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине назревает критический дефицит ржи, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 грн за буханку. Из-за полного отсутствия внутреннего производства в 2025-2026 годах хлебопекари вынуждены будут закупать дорогостоящее импортное сырье.

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