Золото взлетело до рекордных максимумов через США: как изменилась стоимость

Золото выросло до рекордного уровня на фоне признаков того, что Федеральная резервная система США приближается к понижению процентных ставок. Рост также вызван геополитической напряженностью и устойчивым спросом Китая.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Цены выросли 1 апреля на 1,6% до 2265,73 долларов за унцию после достижения серии пиков на последних сессиях.

Множество положительных факторов способствовало росту цен на золото примерно на 14% с середины февраля. Перспектива смягчения денежно-кредитной политики крупными центральными банками, а также усиление напряженности на Ближнем Востоке и Украине подкрепили ралли.

Центральные банки также активно покупали золото, особенно в Китае, тогда как потребители там закупались слитками на фоне продолжающихся проблем в крупнейшей экономике Азии.

После данных по инфляции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что информация "в значительной степени отвечает нашим ожиданиям", и нет никакой срочности в снижении ставок. Рынки свопов оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июне 61% по сравнению с 57% в четверг.

Более низкие ставки обычно благоприятны для золота, которым не выплачиваются проценты. "Данные по инфляции и, в частности, комментарии Пауэлла обеспечили дополнительный импульс золоту, поскольку рынок становится все более убежденным в том, что ФРС начнет снижать ставки в июне", - сказал Уоррен.Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV.

Спотовое золото выросло на 1,3% до $2258,57 за унцию в Сингапуре после роста на 3% на прошлой неделе.

Спрос на золото в Китае был явно выражен в последние кварталы. Центральный банк страны добавил значительные объемы слитков в свои резервы, увеличивая запасы в каждом из последних 16 месяцев. Кроме того, покупка золота становится все популярнее среди молодых китайцев.

По словам аналитиков, громкий митинг золота ничего не делает, чтобы снова разжечь энтузиазм по поводу ювелирных изделий из платины в Азии.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, мировые цены на нефть продолжили свой рост во вторник, 2 апреля, после подъема накануне на сигналах по увеличению промышленной активности в США и Китае. Так, Brent подорожала до $87,85 за баррель – на 43 цента.

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