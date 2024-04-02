Нефть подорожала из-за Китая и США: почему и на сколько выросли цены

Мировые цены на нефть продолжили свой рост во вторник, 2 апреля, после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае. Так, Brent подорожала до $87,85 за баррель – на 43 цента.

Рынок поддерживают также опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом информирует Market Watch.

Как изменились цены?

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $87,85 за баррель, что на $0,43 (0,49%) выше, чем к закрытию предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,42 (0,5%), до $87,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,44 (0,53%), до $84,15 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,7%), до $83,71 за баррель, максимум с 27 октября.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Между тем, в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта – максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку 50 пунктов впервые за пять месяцев.

"Сильные статданные из Китая усугубляют надежды на то, что промышленный сектор страны сможет вернуться к устойчивому росту, и это станет одним из важнейших факторов поддержки цен на нефть в этом году", – отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает ждать новости от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, предположительно, сохранят действующие ограничения добычи.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, российские нефтяные компании столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих зарубежных покупателей. Речь идет об оплате нефти и продуктов ее переработки (топлива), которые экспортируются из РФ в Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны стали более осторожно подходить к операциям с Россией, опасаясь вторичных санкций США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!