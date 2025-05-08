ЖК "Научный" в Киеве снова под угрозой сноса: более 400 семей могут остаться без жилья

ЖК(жилой комплекс) "Научный" в Киеве, в котором уже более 8 лет проживают сотни людей, снова оказался под угрозой сноса. Несмотря на полную легализацию объекта и наличие всех необходимых документов, более 400 семей могут остаться без жилья.

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Об этом рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Этот вопрос, который когда-то казался закрытым, снова оказался в центре судебного разбирательства .

ЖК "Научный" был возведен компанией, входившей в орбиту скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского. Строительство началось в 2013 году, однако впоследствии остановилось - застройщик исчез, а инвесторы остались наедине со своими проблемами. В 2017 году они создали кооператив, взяли объект под свой контроль и завершили строительство.

С тех пор комплекс прошел процедуру легализации: было оформлено право собственности, передан земельный участок, заключен договор аренды с Киевсоветом, получены градостроительные условия и ограничения, а также положительное экспертное заключение по проектной документации. Несмотря на все документы, дело о сносе инициировала Госархстройинспекция (ГАСИ) еще в 2017 году, указывая, что объект является самовольным строительством.

Сначала суд отклонил иск, однако впоследствии Верховный Суд отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение. Сейчас новый орган - ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства) взял на себя роль истца, и судебный процесс возобновлен. Следующее заседание назначено на 12 мая.

Глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк объясняет, что на сегодняшний день никаких оснований для сноса не существует, поскольку объект полностью приведен в правовое поле. Все необходимые документы есть, земля оформлена, дом сдан и заселен.

По словам Шуляк, если суд примет решение в пользу сноса, это может стать опасным прецедентом для других подобных случаев в Киеве. Таких домов, имеющих "войцеховское прошлое", в столице еще много. Это создаст напряжение и неуверенность среди тысяч семей, которые годами добивались легализации своего жилья.

Жители ЖК "Научный" уже обратились в ДИАМ с просьбой отозвать иск. Шуляк выразила надежду, что новосозданный государственный орган, призванный защищать законность в строительстве, поддержит людей, а не усилит правовую неопределенность.

Шуляк подчеркнула, что лучшим выходом является не борьба с последствиями, а профилактика - предотвращение появления новых самостроев. Это возможно благодаря цифровизации процесса согласования строительства, автоматической проверке документов и минимизации человеческого фактора при выдаче разрешений.

Именно такие изменения заложены в законопроект №5655 о реформе градостроительства, принятый в 2022 году, но до сих пор не подписанный президентом. По словам Шуляк, его внедрение могло бы исключить повторение ситуаций вроде "Научного".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится больше социального жилья - к пилотному проекту с ЕИБ (Европейский инвестиционный фонд) могут присоединиться 50 общин. Они получат поддержку, если смогут сами софинансировать строительство и обеспечить условия для жизни и работы людей.

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