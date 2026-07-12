Жилье в Европе стремительно дорожает: в каких странах цены и арендная плата выросли больше всего

В первом квартале 2026 года жилье в Европейском союзе (ЕС) подорожало на 5,1 % за год, а больше всего цены выросли в Португалии на 17,8%, Болгарии – на 14,8% и Словакии на 14,4%. Рекордсменом по росту арендной платы стала Хорватия, где стоимость аренды жилья подскочила сразу на 39,1%.

Видео дня

Об этом сообщает Eurostat. Домохозяйства тратят на жилье в среднем 18,9% располагаемого дохода, то есть почти каждый пятый заработанный евро. В некоторых странах расходы превышали 30% доходов.

Где жилье подорожало больше всего

Среди 28 европейских стран, по которым доступна соответствующая статистика, почти везде зафиксирован рост стоимости недвижимости. Единственным исключением стала Финляндия. В этой стране цены на жилье в период с первого квартала 2025 года по аналогичный период 2026 года снизились на 2%.

Абсолютным лидером по темпам подорожания стала Португалия. За год жилье в стране подорожало на 17,8%. Второе место заняла Болгария, где недвижимость подорожала на 14,8%.

Далее следуют Словакия с показателем 14,4% и Хорватия, где рост составил 14,3%. Таким образом, в ряде стран покупателям приходится сталкиваться с двузначными темпами подорожания недвижимости всего за один год.

Испания стала лидером среди крупнейших экономик ЕС

Особенно заметна ситуация в Испании. Стоимость жилья там выросла на 12,8%, благодаря чему страна заняла пятое место в общеевропейском рейтинге. Среди крупнейших экономик Евросоюза именно Испания продемонстрировала самое быстрое подорожание недвижимости.

В то же время во Франции ситуация оставалась практически стабильной. Цены выросли всего на 0,1% — это самый низкий показатель среди стран, где отмечается рост стоимости жилья. В Германии недвижимость подорожала на 1,4%, тогда как в Италии цены выросли на 5,2%. Итальянский показатель оказался немного выше среднего уровня по ЕС.

В каких еще странах цены выросли более чем на 10%

Двузначное подорожание жилья зафиксировали сразу в нескольких странах Центральной и Восточной Европы. В Литве цены выросли на 11,9%, в Венгрии — на 11,2%, а в Латвии — на 10,9%. В Чехии недвижимость подорожала на 10,1%.

Значительные темпы роста также наблюдались в Словении, где жилье подорожало на 9,3%, и в Дании — на 8,3%. В Румынии цены поднялись на 7,8%. Выше среднего показателя Евросоюза недвижимость дорожала в Ирландии — на 6,8%, Польше — на 6% и Нидерландах — на 5,2%.

Среди северных стран особенно выделяется Дания. В то же время в Норвегии цены выросли на 4,6%, в Исландии — на 2,8%, а в Швеции — на 2,6%.

Жилье дорожает быстрее инфляции

Одной из главных особенностей европейского рынка недвижимости стало то, что во многих странах стоимость жилья растет значительно быстрее потребительских цен.

Самый высокий показатель инфляции среди проанализированных стран зафиксирован в Румынии — 8,6%. В Исландии он составил 4,7%, а в Хорватии — 4,1%.

Румыния и Исландия стали заметными исключениями, ведь там темпы роста стоимости недвижимости были ниже инфляции.

Совершенно иная ситуация сложилась в странах, возглавивших рейтинг подорожания жилья. В Португалии, Болгарии, Словакии, Хорватии и Испании рост цен на недвижимость примерно на 10 процентных пунктов превысил уровень инфляции.

Это означает, что доступность собственного жилья в этих странах ухудшается значительно быстрее, чем это можно было бы объяснить лишь общим ростом цен.

Где аренда жилья подорожала больше всего

Средний рост арендной платы в Европейском Союзе был более умеренным, чем подорожание недвижимости. За год аренда подорожала на 3%. Однако в Хорватии зафиксировали настоящий ценовой скачок: стоимость аренды там выросла сразу на 39,1%.

Отмечается, что это самый высокий показатель среди проанализированных европейских стран. Эксперты связывают эту ситуацию с высокой привлекательностью Хорватии для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Страна остается популярным туристическим направлением и в то же время конкурирует за арендаторов с более развитыми рынками Испании и юга Франции. Высокий спрос создает дополнительное давление на ограниченное предложение жилья.

В Болгарии аренда подорожала более чем на 10%

Болгария стала второй страной после Хорватии, где годовой рост арендной платы достиг двузначного значения. Жилье для арендаторов там подорожало на 10,5%. В Исландии и Румынии арендная плата выросла на 8,4%, а в Греции — на 8,1%.

Заметное подорожание также зафиксировали в Латвии – на 6,7%, Чехии – на 6,2% и Словакии – на 5,7%. В Португалии аренда подорожала на 5,1%.

Среди четырёх крупнейших экономик Евросоюза только Италия превысила средний показатель ЕС — там аренда выросла на 3,8%. В Испании рост составил 2,5%, в Германии — 2,2%, а во Франции — 1,9%.

Цены продолжили расти даже за несколько месяцев

Изменения на европейском рынке недвижимости заметны не только в годовом исчислении. Даже сравнение соседних кварталов демонстрирует дальнейшее подорожание. В январе–марте 2026 года цены на жилье в ЕС выросли на 1,2% по сравнению с последним кварталом 2025 года. Арендная плата за этот же период увеличилась на 0,7%.

Если сравнивать показатели первого квартала 2026 года со средними значениями за весь 2025 год, недвижимость подорожала на 2,9%, а аренда — на 1,8%. Хорватия вновь стала главным исключением. Только в первом квартале 2026 года арендная плата в стране была почти на 25% выше среднего уровня прошлого года.

Одной из ключевых причин роста цен эксперты называют дефицит новой недвижимости. Высокая стоимость строительства ограничивает возможности девелоперов быстро увеличивать предложение.

В то же время спрос на квартиры и дома остается высоким. В странах и городах, привлекательных для работы, туризма и долгосрочного проживания, нехватка жилья становится особенно ощутимой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский рынок недвижимости вступил в "мертвый сезон": покупателей немного, сделки заключаются медленно, а владельцы все чаще вынуждены идти на скидки, чтобы найти реального клиента. В то же время всё больше людей ждут возможности купить жильё значительно дешевле рыночной цены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!