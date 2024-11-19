Женщины в Украине массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего

В Украине женщины открыли 61% новых ФЛП в 2024 году, что является рекордным показателем. Чаще всего это бизнес в сфере индивидуальных услуг, в частности парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны и SPA.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Доля женщин в бизнесе Украины продолжает расти, показывая значительное влияние полномасштабной войны на гендерный баланс в предпринимательстве.

В 2024 году женщины открыли 154 920 новых ФЛП, что составляет 61% от всех регистраций. Этот показатель рекордный и свидетельствует о том, что женщины все активнее берут на себя инициативу в ведении собственного дела. По данным Единого государственного реестра, доля новых женщин-предпринимателей стабильно увеличивается.

в 2021 году женщины открыли 51% новых ФЛП;

в 2022 году, несмотря на сложные условия войны, этот показатель достиг 57%;

в 2024 году – уже 61%.

Это свидетельствует о том, что женщины все больше адаптируются к новым вызовам, особенно в условиях, когда многие мужчины задействованы в защите страны. Самая высокая активность женщин в бизнесе зафиксирована в следующих регионах:

Сумщина: 63,3% новых ФЛП созданы женщинами;

63,3% новых ФЛП созданы женщинами; Полтавщина: 63,2%;

63,2%; Хмельницкая область: 63,1%;

63,1%; Одесская и Киевская области: по 63,1% и 62,6% соответственно.

В прифронтовых и временно оккупированных регионах доля женщин среди новых предпринимателей ниже. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях этот показатель варьируется от 50 до 57,8%.

Предпринимательство женщин в основном сосредоточено в сфере предоставления индивидуальных услуг:

парикмахерские и салоны красоты: 94% новых ФЛП в этой области принадлежат женщинам;

94% новых ФЛП в этой области принадлежат женщинам; массажные салоны, SPA и другие услуги физического комфорта: также доминируют женщины;

также доминируют женщины; другие популярные направления:

производство одежды – 85%;

– 85%; образование – 82,3%;

– 82,3%; социальная помощь – 81,5%.

Интересно, что один ФЛП может работать сразу в нескольких областях, что позволяет предпринимателям комбинировать направления деятельности. Кроме ФЛП, возросла доля женщин, занимающих руководящие должности в новых компаниях. В 2024 году каждая третья новосозданная компания имеет женщину-директора (34%). В октябре этот показатель достиг рекордных 38,8%. Лидерами по части женщин-директоров являются:

Черниговщина: 38,8%;

38,8%; Донетчина: 37,4%;

37,4%; Днепропетровская область: 37,2%.

Полномасштабная война коренным образом изменила экономический ландшафт страны. Отсутствие стабильного трудоустройства, необходимость содержать семью и поддерживать экономику страны стали ключевыми мотиваторами для женщин. Кроме того, женщины быстрее адаптируются к изменениям и используют возможности, которые предоставляет государство и международные доноры для поддержки бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в 2024 году активно проверяла физлиц-предпринимателей (ФЛП), работающих с подакцизными товарами. В результате таким ФЛП выписали штрафов суммарно на 141,7 млн грн.

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