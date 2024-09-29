Железнодорожная инфраструктура в Запорожье подверглась обстрелу: куда теперь прибывают поезда

В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждены вокзал и вагоны поезда, однако пострадавших нет. Поезда перенаправлены на станцию Запорожье-2, а пассажиров будут довозить трансферными автобусами.

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Об этом сообщила Укрзалізниця. В результате очередного обстрела российскими военными было повреждено здание вокзала на станции Запорожье-1, а также окна в поезде №39, следовавшего по маршруту Запорожье – Солотвино.

По предварительной информации, среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет. В связи с повреждением станции Запорожье-1 несколько железнодорожных рейсов были перенаправлены на другую станцию – Запорожье-2.

Чтобы облегчить перемещение пассажиров между станциями, введены трансферные автобусы, которые будут довозить людей со станции Запорожье-1 в Запорожье-2, где будут ждать поезда. Это обеспечит удобную посадку без задержек и позволит пассажирам продолжить путешествие без лишних затруднений. Перенаправленные рейсы:

поезд №37 Киев – Запорожье-1 прибудет на станцию Запорожья-2;

прибудет на станцию Запорожья-2; поезд №85 Львов – Запорожье-1 также сменяет конечную станцию и прибудет на Запорожье-2;

также сменяет конечную станцию и прибудет на Запорожье-2; отправление поезда №128 Запорожье-1 – Львов состоится со станции Запорожье-2.

Кроме того, в поезде №40 Запорожья – Солотвино, где было повреждено несколько вагонов, железнодорожники оперативно заменили пострадавшие вагоны. Отправление поезда состоится в течение часа, что позволит избежать значительных задержек в движении и сохранить график перевозок.

Укрзалізниця приносит свои извинения за вынужденные изменения и задержки, подчеркивая, что все решения приняты из соображений безопасности. Компания делает все возможное для минимизации неудобств пассажиров, поддерживая работу железнодорожной инфраструктуры даже в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" продолжила продажу билетов на поезд Варшава – Львов через Раву-Русскую. Ожидалось, что с 22 сентября продажи остановится – по истечении срока действия соглашения с обслуживающей этот маршрут польской компанией SKPL – однако договоренность удалось продлить.

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