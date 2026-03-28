Зеленский заявил, что в Украине возможен дефицит дизеля: пытается наладить поставки с Ближнего Востока

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина помогает странам Ближнего Востока с защитой, а взамен пытается решить вопрос с поставками дизеля. При этом вероятность дефицита дизеля достаточно высока.

"Украина дает точную экспертизу странам для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля. Понимаю задачу для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", — цитирует президента издание ВВС.

Украина надеется наладить поставки дизеля с Ближнего Востока в обмен на помощь в противодействии иранским дронам. Президент отметил, что правительство и "Нафтогаз Украины" четко обозначили потребности энергетической безопасности страны – это дизель.

По его словам, в Украине возможен дефицит топлива на 90% – это речь идет именно о дефиците дизеля.В субботу, 28 марта, Зеленский находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где встретился с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

В пятницу, 27 марта, президент Украины посещал Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салман Аль Саудом. Во время встречи подписали соглашение об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран.

В ОАЭ Зеленский также встретился с командой украинских экспертов, которые уже несколько недель работают в этой стране, чтобы оказать помощь с защитой от атак дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала американских ударов по Ирану, цены на бензин на украинских АЗС выросли до рекордных значений в истории Украины.

