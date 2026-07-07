Зеленский ввел новые санкции против России: в списке оказался экс-депутат Береза

Президент Владимир Зеленский ввел новый пакет санкций против 30 компаний и 42 физических лиц, поставляющих российскому военно-промышленному комплексу оборудование для производства оружия, а также против российских пропагандистов. Отдельным решением санкции также были введены в отношении бывшего народного депутата Украины Борислава Березы.

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Соответствующие указы № 587 и № 588 уже опубликованы на официальном сайте президента. Ограничения также введены в отношении российских пропагандистов и организаций, которые поддерживают агрессию РФ, распространяют кремлевскую пропаганду и работают на временно оккупированных территориях Украины.

В санкционный список попал Борислав Береза

Отдельным решением Президент Украины ввел санкции против бывшего народного депутата Борислава Березы. Согласно решению СНБО, в отношении него применен ряд ограничительных мер, среди которыхблокировка активов, запрет на вывод капитала за пределы Украины, участие в приватизации и аренде государственного имущества. Официальные причины применения санкций в отношении экс-народного депутата пока не обнародованы.

Сам Борислав Береза уже отреагировал на решение властей в социальных сетях, заявив, что считает его политически мотивированным. Кроме того, экс-депутат назвал себя ветераном и подчеркнул, что санкции в его отношении действуют и в России.

Санкции ввели против поставщиков российского ВПК

Первый пакет санкций касается предприятий, их руководителей и учредителей, которые производят высокоточные станки и специализированное оборудование для предприятий российского военно-промышленного комплекса. Именно такая техника используется на различных этапах производства современного вооружения, в частности компонентов для ракет, артиллерийских систем и боевой авиации.

Всего в санкционный список включены 30 юридических и 42 физических лица. Среди компаний, попавших под ограничения, – центр "Буревестник", участвующий в производстве минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок "Мальва" калибра 152 мм. Также санкции введены против компании "КАМ-Инжиниринг", которая обеспечивает заключительные испытания узлов боевой авиации и отдельных российских ракетных систем.

Советник уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что государство продолжает систематически выявлять компании и лиц, помогающих российской оборонной промышленности. По его словам, каждый новый пакет санкций затрудняет таким предприятиям доступ к международным технологиям, современному оборудованию, финансированию и сотрудничеству с иностранными партнерами.

Под ограничения попали и российские пропагандисты

Второй пакет санкций касается лиц, которые поддерживают агрессию России, занимаются распространением кремлевской пропаганды, оправдывают войну и ведут деятельность на временно оккупированных территориях Украины. Всего санкции введены в отношении 15 физических и восьми юридических лиц.

Среди них – военный блогер Владимир Романов, который открыто поддерживает оккупацию украинских территорий. По данным украинской стороны, существуют видеозаписи, на которых он принимает непосредственное участие в боевых действиях и ведет огонь из противотанкового ракетного комплекса по позициям украинских военных.

В санкционный список также внесены бывший военный летчик Илья Туманов, который после службы стал одним из российских пропагандистов, а также бывшая спортсменка по синхронному плаванию Мария Киселева, ныне депутат Московской городской думы. По информации украинских властей, она неоднократно посещала временно оккупированные территории Украины и публично поддерживала российскую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ввела санкции в отношении лиц, поддерживающих российскую агрессию и работающих на подконтрольные РФ администрации на временно оккупированных территориях. В список вошли 67 компаний и физических лиц.

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