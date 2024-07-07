'Зеленая' энергетика помогает покрывать дефицит днем и поддерживать систему при пиках потребления - 'Гарантированный покупатель'

Зеленая энергетика помогает покрывать дефицит электроэнергии днем, а также поддерживать энергосистему во время утренних и вечерних пиков потребления.

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Об этом заявил глава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов.

"Если мы говорим об альтернативных источниках энергии, то в дневной зоне мы закрываем дефицит за счет генерации солнечной энергии, благо промышленные установки у нас находятся практически по всей территории Украины, а в вечерние и утренние пики помогает и ветровая генерация", – сказал он. .

Некрасов добавил, что доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Украины сейчас составляет около 18%.

Он подчеркнул, что доля "зеленой" энергетики будет расти и по плану в 2030 году она должна быть на уровне 27%.

Глава "Гарантированного покупателя" добавил, что сейчас запущено много проектов строительства солнечных электростанций, а также в разработке находится несколько проектов ветровой генерации.

"Однако для того чтобы они запустились и начали генерировать, нужно прилагать еще много усилий, мы говорим об этом объективно. В том числе решить вопрос проблемы страховок строительства во время войны, упрощение регуляторной базы как на уровне государства, так и местных властей. Ну и запуск аукционов в поддержку, которых мы ожидаем до конца лета", - подытожил Некрасов.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

По мнению УВЭА, в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.