Защищенность, маскировка и близость к 'нулю': какие преимущества имеет подземный госпиталь от 'Метинвеста'

На днях Министерство обороны совместно с компанией "Метинвест" Ахметова открыли первый подземный госпиталь. Он расположен глубоко под землей, близко к передовой, и позволяет оказывать раненым бойцам необходимую помощь. Его основные преимущества – наличие всех коммуникаций, защищенность и маскировка, говорит операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко. А совсем скоро таких госпиталей станет больше.

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"Идея создать подземный госпиталь возникла, когда наши "сокровища" медики начали использовать как маленькие стабилизационные пункты на передней линии. До этого стабпункты базировались в деревенских домах, и их часто уничтожали. Тогда медики начали использовать наши "тайники", чтобы зарыться под землю и обезопасить себя", – говорит Мироненко.

Когда компания "Метинвест" сделала первые командные пункты уровня оперативно-тактической группировки, специалисты начали рассуждать, как реализовать такой проект и для медицинских сил, чтобы оказывать помощь бойцам до того, как они доедут в больницу и получат хирургические или другие услуги. Так родился подземный госпиталь площадью 500 квадратных метров. Его построили в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Фактически мы выполнили все – от этапа проектирования и финансирования до строительства сооружения и частичного обеспечения медицинским оборудованием. Часть специализированного военного оборудования невозможно купить на открытом рынке, потому его доставили медицинские силы. Общая сумма инвестиций в безопасность наших военных составила 20 млн грн., из которых 7 млн. грн. потрачено на медицинское оборудование, а 13 млн. грн. – на металлические сооружения, лес, строительные работы и обустройство инфраструктуры. Достаточно большая часть работы – создать инфраструктуру вокруг госпиталя, чтобы он работал 24/7", – объясняет операционный директор "Метинвеста".

Главная задача госпиталя – не просто остановка кровотечения или проведение стабилизационных мероприятий, а предоставление расширенной медицинской помощи. Госпиталь располагает двумя операционными комнатами, в которых могут выполнять хирургические вмешательства. Также есть комнаты, где люди ожидают эвакуации после оказанной медицинской помощи. И, конечно, помещения для персонала: для них предусмотрены места для еды и отдыха.

"Главные преимущества госпиталя – ближе расположение к линии фронта, скрытность и маскировка: госпиталь обустроен так, что под землю заезжает даже полноценный грузовик, и его не видно. И, безусловно, это защита медиков, ведь больница расположена на глубине 6 метров под землей", – объясняет Мироненко.

Кроме того, госпиталь полностью обеспечен всеми коммуникациями: госпиталь подключен к общей электросети и имеет два резервных генератора. Вода 24/7, и подается из собственной скважины. Также есть септик, куда идут стоки. Оборудованы душ и туалет.

Все удобства расположены в безопасности под землей. Кроме того, есть связь, РЭБ, интернет, Wi-Fi. Кстати, первый признак у медиков, что с бойцом все будет хорошо, это когда он спрашивает пароль от Wi-Fi", – смеется Мироненко.

Он также уточнил, что в будущем проект будет масштабирован: сейчас идет стадия определения кооперации и тиражирования.

"Этот образец был полностью сделан за наш счет. Сейчас мы планируем определенную кооперацию, где мы будем, например, делать все оборудование для госпиталя, а Минобороны с руководством медицинских сил будет отвечать за медицинское оборудование. Стали у нас хватит. И силы и вдохновения у наших людей тоже хватит. Ведь когда они видят результаты и благодарность медицинского персонала, их это вдохновляет на новые проекты", – отметил Мироненко.