Зарплаты военных пересчитают: названы новые суммы

В Украине значительно повысят зарплаты военных. В частности, базовая месячная выплата для рядового состава будет составлять от 30 тыс. грн (сейчас 20,1 тыс. грн). Также значительно вырастут доплаты за выполнение боевых задач.

Если сейчас они составляют 100 тыс. грн за месяц (пропорционально дням на нуле) плюс 70 тыс. грн за каждые 30 дней суммарно, то по новым правилам выплата составит 8,7 тыс. грн за день. То есть за месяц на "нуле" можно будет получить 261 тыс. грн, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Военным начали рассылать проект контрактов, добавил парламентарий. Условия следующие:

ежегодное вознаграждение за заключение контракта в размере 27 тыс. грн

ежемесячную дополнительную выплату за подписание контракта – 10 тыс. грн в месяц

выплату за взятие в плен противника – 250 тыс. грн

выплату за уничтожение противника – 25 тыс. грн

выплату за захват позиций - 40 тыс. грн в день

выплату за восстановление позиций – 20 тыс. грн в день

выплату за выполнение задач на линии боевого соприкосновения – 8,7 тыс. грн в день.

Сроки заключения контрактов

Заключение контракта сроком на 1 год исключительно для действующих военнослужащих (служба в боевой роте).

Заключение контракта сроком от 2-х лет и более для всех категорий военнослужащих и граждан.

Заключение контрактов предлагается осуществить в 3 этапа:

На первом этапе с военнослужащими основных боевых подразделений боевых воинских частей до роты включительно (механизированные, мотопехотные, штурмовые, десантно-штурмовые, морской пехоты, специальных операций и т.д.);

На втором этапе с военнослужащими подразделений боевых воинских частей, которые не вошли в первый этап, а также в воинских частях ВМС, БпС, РВиА, авиационные, ЗРВ и РТВ;

На третьем этапе с военнослужащими органов военного управления, воинских частей логистики, поддержки, медицинские, ТЦК и СП, ВВУЗов и других.

Напомним, как ранее писал OBOZ.UA, одну из самых больших зарплат среди министров получает глава Минздрава Виктор Ляшко – в среднем около 152 тыс. грн "чистыми" ежемесячно (данные за прошлый год). В то же время, глава правительства Юлия Свириденко в прошлом году зарабатывала в Кабмине около 92 тыс. грн. В несколько раз больше ей платили в частном вузе – "Киевской школе экономики", где премьер-министр продолжает работать до сих пор.

