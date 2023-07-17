Зарплаты, вакансии и предложения по областям: как изменилась ситуация на рынке труда в Украине в июне

Несмотря на войну и низкий бизнес сезон, ключевые показатели рынка труда в Украине продолжили меняться в июне. Количество вакансий выросло на 4%, а размер средней зарплаты увеличился на 3%.

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При этом конкуренция соискателей работы снизилась на 2%, но уже стабилизируется на уровне 2021-го. Об этом свидетельствуют данные известного кадрового портала.

Также укрепляется тренд дефицита квалифицированных кадров. Общее количество соискателей, хоть и незначительно, однако уменьшилось на 4%.

Вместе с тем растет доля молодежи с минимальным опытом или вообще без опыта работы, которым необходимо обучать и развивать. Кстати, в июне государственные организации и общественный сектор поднимали вопрос о важности внедрения программ адаптации и трудоустройства ветеранов. В частности, после окончания войны ветераны будут составлять значительную долю трудоспособного населения Украины с уникальными навыками и знаниями.

Как отмечается, в Украине в пятерку самых востребованных должностей входят продавцы-консультанты (8219 вакансий), менеджеры по продажам (6383), водители (3277), повара (3264) и бухгалтеры (3186). Наибольший прирост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% – до 187 вакансий).

Подавляющее большинство новых кандидатов по работе представляют категории: "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+18%), "Образование, наука" (+15%), "Сфера обслуживания" (+11%), "СМИ, издательство, полиграфия (+8%), Розничная торговля (+7%), Маркетинг, реклама, PR (+5%), IT, компьютеры, интернет (+3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне некоторым специалистам предлагали робот с зарплатой до 55 тысяч грн. В частности, на такой оклад могут претендовать медиабайеры (специалисты, которые продвигают и размещают рекламу на информационных площадках).

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