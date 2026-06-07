Зарплаты в Украине растут рекордными темпами: какая сфера неожиданно обогнала ІТ и строительство

В Украине быстрее всего зарплаты растут в сфере образования – за год они повысились на 33,9%, опередив ІТ и строительство. Отмечается, что такая ситуация происходит из-за дефицита кадров и увеличения государственного финансирования, что заставляет работодателей активно поднимать оплату труда.

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Об этом говорится в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ). По данным Государственной службы статистики, в апреле 2026 года средняя заработная плата в Украине достигла 30,5 тыс. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

номинальная зарплата выросла на 21,3%;

реальная зарплата (с учетом инфляции) повысилась на 11,7%.

Украинцы фактически ощущают рост покупательной способности, несмотря на инфляционное давление. Самым неожиданным результатом стало то, что быстрее всего зарплаты растут не в ІТ, не в строительстве и даже не в промышленности.

Абсолютным лидером по темпам повышения оплаты труда стала сфера образования, где доходы работников выросли на 33,9% в годовом измерении. Эксперты объясняют это несколькими факторами:

повышением государственного финансирования отдельных образовательных программ;

доплатами и надбавками педагогам;

общим дефицитом кадров в сфере образования;

необходимостью содержать работников в государственном секторе.

Таким образом, именно образовательная сфера оказалась наиболее динамичной по темпам роста зарплат в 2026 году. Кроме образования, повышение зарплат ощутимо ускорилось и в других сферах, финансируемых из государственного бюджета.

В целом государственный сектор демонстрирует стабильную динамику повышения доходов, что объясняется необходимостью удерживать работников в условиях конкуренции с частным бизнесом. В то же время частный сектор также продолжает активно поднимать зарплаты из-за недостатка квалифицированных работников.

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается, количество штатных работников растет уже с ноября 2025 года. Наибольшее расширение штата зафиксировано в таких отраслях:

ИТ – +24,7% за год;

строительство – +9,6%;

обрабатывающая промышленность – +5,9%.

В Национальном банке объясняют такую динамику тем, что часть компаний работает на нужды оборонно-промышленного комплекса и выполняет государственные заказы. Несмотря на то, что в целом количество резюме на рынке труда все еще превышает количество вакансий, работодатели все чаще сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров.

Специалисты НБУ отмечают, что проблема заключается не столько в нехватке людей, сколько в несоответствии навыков кандидатов требованиям работодателей, это создает структурный дисбаланс на рынке труда. По данным платформ по поиску работы, в мае 2026 года:

на одну вакансию приходилось в среднем 1,8 кандидата;

в апреле – 1,9;

в марте – 2,0;

год назад – 1,5.

Конкуренция среди соискателей постепенно уменьшается, а работодатели получают меньший выбор кандидатов. В таких условиях компании вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь нужных работников.

Рост доходов украинцев происходит не только за счет зарплат. В НБУ отмечают, что пенсии также растут в реальном измерении, поддерживая общий уровень потребления населения. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста сохранится и в дальнейшем.

Основным фактором будет оставаться дефицит квалифицированных кадров, который заставляет работодателей конкурировать за работников через повышение оплаты труда. Наиболее активный рост доходов ожидается в сферах, где спрос на специалистов превышает предложение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после 2022 года резко упал спрос на профессии в сфере услуг – в частности таксистов, домработниц, работников клининга и репетиторов из-за миграции населения и мобилизации. Зато сейчас наиболее востребованными становятся рабочие специальности, медицина, агросектор, логистика и оборонно-производственные отрасли.

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