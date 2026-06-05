Десятки профессий в Украине потеряли популярность: кто остался востребованным
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В Украине после 2022 года резко упал спрос на профессии в сфере услуг – в частности таксистов, домработниц, работников клининга и репетиторов из-за миграции населения и мобилизации. Зато сейчас наиболее востребованными становятся рабочие специальности, медицина, агросектор, логистика и оборонно-производственные отрасли из-за кадрового дефицита и перестройки экономики.
Об этом свидетельствуют аналитические данные одной из профильных платформ для поиска работы. Отмечается, что после 2022 года на занятость украинцев повлияли сразу несколько факторов:
- массовая миграция населения за границу;
- мобилизация и сокращение рабочей силы;
- падение покупательной способности;
- релокация бизнеса;
- изменение структуры спроса на услуги;
- рост роли дистанционной и цифровой занятости.
В результате работодатели начали сокращать количество вакансий в сферах, которые зависят от стабильного внутреннего потребительского спроса. Наибольшее сокращение спроса зафиксировано в сфере обслуживания и "простых" сервисных профессиях. Среди лидеров падения:
- домработницы – минус 68%;
- таксисты – минус 67%;
- вакансии для студентов и начала карьеры – минус 65%;
- торговые представители – минус 65%;
- работники клининга и домашнего персонала – минус 60%;
- репетиторы – минус 57%.
Профессии традиционно зависели от стабильного спроса населения, который после 2022 года существенно сократился из-за экономической неопределенности и демографических изменений. Кроме заметного падения, существует еще группа профессий, где спрос снизился на 20-50%, среди них:
- сварщики – минус 46%;
- косметологи – минус 43%;
- менеджеры по закупкам – минус 38%;
- работники гостинично-ресторанного бизнеса и туризма – минус 33%;
- офис-менеджеры – минус 28%.
Также в эту категорию частично попали вакансии, связанные с административной работой и сервисным менеджментом, которые ранее пользовались стабильным спросом в бизнесе. Некоторые специальности потеряли популярность, но не так критично. Снижение вакансий в этих сферах составляет до 20%, среди них:
- кондитеры – минус 16%;
- дизайнеры в сфере рекламы – минус 12%;
- технологи производства – минус 12%;
- операторы ПК – минус 11%;
- менеджеры интернет-магазинов – минус 11%;
- агрономы – минус 10%.
Несмотря на общее падение, эти профессии остаются относительно стабильными, особенно в регионах, где сохраняется производство и аграрная деятельность. Сфера услуг традиционно зависит от стабильного городского спроса. После 2022 года этот сегмент почувствовал наибольший удар из-за:
- сокращения численности населения в крупных городах;
- уменьшения количества клиентов в сфере бытовых услуг;
- выезда части трудоспособного населения за границу;
- изменения приоритетов расходов домохозяйств.
Особенно это повлияло на такие направления, как такси, клининг, бытовой сервис и частные образовательные услуги. Несмотря на сокращение в одних сферах, украинский рынок труда параллельно переживает рост спроса на другие профессии – в частности в производстве, медицине, оборонной сфере, логистике и IT. Также работодатели все чаще привлекают работников старшего возраста, поскольку рынок сталкивается с кадровым дефицитом.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом квартале 2026 года средняя зарплата мужчин в Украине составляла 33 798 грн, а женщин – 24 791 грн, что создало разрыв в 9 007 грн или около 27%. Наибольшую разницу в оплате труда зафиксировали в сферах искусства, спорта и развлечений, финансовой деятельности и информации и телекоммуникаций.
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