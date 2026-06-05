Десятки профессий в Украине потеряли популярность: кто остался востребованным

В Украине после 2022 года резко упал спрос на профессии в сфере услуг – в частности таксистов, домработниц, работников клининга и репетиторов из-за миграции населения и мобилизации. Зато сейчас наиболее востребованными становятся рабочие специальности, медицина, агросектор, логистика и оборонно-производственные отрасли из-за кадрового дефицита и перестройки экономики.

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Об этом свидетельствуют аналитические данные одной из профильных платформ для поиска работы. Отмечается, что после 2022 года на занятость украинцев повлияли сразу несколько факторов:

массовая миграция населения за границу;

мобилизация и сокращение рабочей силы;

падение покупательной способности;

релокация бизнеса;

изменение структуры спроса на услуги;

рост роли дистанционной и цифровой занятости.

В результате работодатели начали сокращать количество вакансий в сферах, которые зависят от стабильного внутреннего потребительского спроса. Наибольшее сокращение спроса зафиксировано в сфере обслуживания и "простых" сервисных профессиях. Среди лидеров падения:

домработницы – минус 68%;

таксисты – минус 67%;

вакансии для студентов и начала карьеры – минус 65%;

торговые представители – минус 65%;

работники клининга и домашнего персонала – минус 60%;

репетиторы – минус 57%.

Профессии традиционно зависели от стабильного спроса населения, который после 2022 года существенно сократился из-за экономической неопределенности и демографических изменений. Кроме заметного падения, существует еще группа профессий, где спрос снизился на 20-50%, среди них:

сварщики – минус 46%;

косметологи – минус 43%;

менеджеры по закупкам – минус 38%;

работники гостинично-ресторанного бизнеса и туризма – минус 33%;

офис-менеджеры – минус 28%.

Также в эту категорию частично попали вакансии, связанные с административной работой и сервисным менеджментом, которые ранее пользовались стабильным спросом в бизнесе. Некоторые специальности потеряли популярность, но не так критично. Снижение вакансий в этих сферах составляет до 20%, среди них:

кондитеры – минус 16%;

дизайнеры в сфере рекламы – минус 12%;

технологи производства – минус 12%;

операторы ПК – минус 11%;

менеджеры интернет-магазинов – минус 11%;

агрономы – минус 10%.

Несмотря на общее падение, эти профессии остаются относительно стабильными, особенно в регионах, где сохраняется производство и аграрная деятельность. Сфера услуг традиционно зависит от стабильного городского спроса. После 2022 года этот сегмент почувствовал наибольший удар из-за:

сокращения численности населения в крупных городах;

уменьшения количества клиентов в сфере бытовых услуг;

выезда части трудоспособного населения за границу;

изменения приоритетов расходов домохозяйств.

Особенно это повлияло на такие направления, как такси, клининг, бытовой сервис и частные образовательные услуги. Несмотря на сокращение в одних сферах, украинский рынок труда параллельно переживает рост спроса на другие профессии – в частности в производстве, медицине, оборонной сфере, логистике и IT. Также работодатели все чаще привлекают работников старшего возраста, поскольку рынок сталкивается с кадровым дефицитом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом квартале 2026 года средняя зарплата мужчин в Украине составляла 33 798 грн, а женщин – 24 791 грн, что создало разрыв в 9 007 грн или около 27%. Наибольшую разницу в оплате труда зафиксировали в сферах искусства, спорта и развлечений, финансовой деятельности и информации и телекоммуникаций.

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