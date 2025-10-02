Зарплаты украинцам пересчитали: как и для кого изменились суммы

В Украине средняя заработная плата по состоянию на сентябрь 2025 составила 25,5 тыс. грн. За месяц эта цифра выросла на 500 грн. В то же время за год зарплата выросла на 19% (с 22 тыс. грн).

Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. "Средняя зарплата в Украине – 25500 грн. Это на 19% больше, если сравнивать с октябрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным с 207095 вакансий", – говорится в статистике портала.

Среди городов традиционно самую большую зарплату получают жители столицы – 30 тыс. грн. Во Львове в среднем платят 27,5 тыс. грн, в Ужгороде – 25,5 тыс. грн, в Одессе и Днепре – по 25 тыс. грн. Среди областных центров наименьшую зарплату платят в Сумах – 19 тыс. грн.

Для каких профессий больше всего выросла зарплата:

Дерматокосметолог – 60 000 грн (+100%)

Главный инженер – 50 000 грн (+54%)

Python-программист – 50 000 грн (+54%)

Управляющий сети магазинов – 45 000 грн (+50%)

Арт-директор – 40 000 грн (+60%)

Травматолог – 35 000 грн (+56%)

Ассистент проекта – 31 500 грн (+54%)

Заправщик картриджей – 30 000 грн (+50%)

Маркировщик – 22 500 грн (+125%)

Парковщик – 17 900 грн (+48%)

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

