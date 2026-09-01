Зарплаты учителям пересчитали: сколько будут платить с 1 сентября и как будет работать новая система

1 сентября 2026 года в Украине меняется система оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Работники сферы образования окончательно выходят из Единой тарифной сетки (ЕТС). Кроме того, зарплаты учителей с 1 сентября увеличат на 20%.

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Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины. В целом за 2026 год повышение составит 50% по сравнению с 2025 годом (30% уже добавлено с 1 января, ещё 20% ожидается с 1 сентября). Растёт именно должностной оклад, от которого зависят все надбавки и доплаты.

"Мы последовательно увеличиваем гарантированную долю в зарплате учителя. Повышаем не отдельную надбавку, а сам должностной оклад – от него рассчитываются все остальные выплаты, поэтому растет вся зарплата. Доплата за неблагоприятные условия труда входит в оклад, минимальная надбавка за престижность для школ составляет 20%. С 1 сентября оклады вырастут ещё на 20%, и вместе с январским повышением это составит 50% за год. Мы понимаем, что потребность в повышении оплаты труда педагогов сохраняется, и продолжаем работать в этом направлении", – отметил министр Андрей Бутенко

Новая база расчета

Оклады будут рассчитываться по коэффициентам к базовой величине – 28 885 грн (средняя зарплата по экономике за I квартал 2026 года).

Минимальный оклад педагога составит 1,6 минимальной зарплаты, а научно-педагогического работника – 2 минимальные зарплаты.

Сумма в 2 600 грн будет включена непосредственно в должностную зарплату школ, детских садов , внешкольных учреждений и профессионально-технических училищ. Для очных школ на прифронтовых территориях сохраняется отдельная доплата в размере 2 600 грн из госбюджета.

, внешкольных учреждений и профессионально-технических училищ. Для очных школ на прифронтовых территориях сохраняется отдельная доплата в размере 2 600 грн из госбюджета. Минимальная надбавка для школ с 1 сентября составит 20%.

Какую зарплату будут получать работники в различных учебных заведениях (с 1 сентября)

Школы

Полная месячная зарплата с учётом надбавок и доплат составит от 16,6 до 37 тыс. грн в расчёте начисленной суммы, или от 12,8 до 28,5 тыс. грн на руки.

Учреждения высшего образования (УВО)

Зарплата педагогических и научно-педагогических работников составит от 17 до 53 тыс. грн в расчетном виде или от 13 до 41 тыс. грн на руки ( в национальных учреждениях выплата может быть больше).

Инклюзивно-ресурсные центры (ИРЦ)

Полная месячная зарплата педагогов с учётом надбавок и доплат составит от 22,5 до 28 тыс. грн в расчёте, или от 17,3 до 21,5 тыс. грн на руки.

Профессионально-техническое и среднее профессиональное образование

Зарплата работников (с учетом надбавок 5%–30% и отдельного повышения 10% для стратегических специальностей ОПК, энергетики и машиностроения) составит от 14,5 до 37 тыс. грн в расчетном размере или от 11,2 до 28,5 тыс. грн на руки.

Дошкольное и внешкольное образование

Переход на новый механизм происходит по решению органов местного самоуправления. После изменений полная месячная зарплата составит от 14,5 до 28 тыс. грн начисленной суммы, или от 11 до 21,5 тыс. грн на руки.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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