Зарплаты растут, но специалистов не хватает: в каких сферах в Украине наибольший спрос на работников

В Украине сейчас больше всего растут зарплаты в перерабатывающей промышленности, в частности в легкой, металло- и деревообработке – это отрасли, которые обеспечивают потребности оборонного сектора. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди технических специалистов и строителей, которые будут крайне необходимы во время восстановления страны.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний в эфире одного из телеканалов. В условиях военной экономики Украина испытывает структурные изменения на рынке труда.

Больше всего растут заработные платы в отраслях, которые стали ключевыми для обеспечения обороноспособности страны – прежде всего в перерабатывающей промышленности, которая является частью оборонно-промышленного комплекса. Наиболее динамично растут зарплаты в таких секторах:

легкая промышленность;

металлообработка;

деревообработка;

строительство.

Все эти отрасли активно развиваются благодаря инвестициям государства и заказам для Вооруженных сил Украины. Компании, производящие детали, оборудование, дроны, броню или стройматериалы, ищут специалистов буквально ежедневно.

По словам Завгороднего, дефицит кадров наблюдается уже сейчас, и он будет только расти по мере восстановления страны. Среди наиболее востребованных профессий:

оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ);

токарь;

фрезеровщик;

сварщик;

электрик;

сантехник;

строитель.

Многие из этих специальностей можно получить в учреждениях профессионального образования, где уже также наблюдается повышенный интерес к таким направлениям. По словам Завгороднего, оборонная промышленность – это не только о фронте, но и о сотнях тысяч рабочих мест в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне системных перекосов и дефицита кадров на рынке труда украинцы активно проходят переквалификацию, обучаясь новым для себя профессиям по специальным госпрограммам. Только за первое полугодие-2025 более 12,6 тыс. человек получили ваучеры на обучение – больше всего на поваров и медсестер.

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