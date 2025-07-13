Украинцы активно осваивают новые работы: какие профессии пользуются спросом
На фоне системных перекосов и дефицита кадров на рынке труда украинцы активно проходят переквалификацию, обучаясь новым для себя профессиям по специальным госпрограммам. Только за первое полугодие-2025 более 12,6 тыс. человек получили ваучеры на обучение – больше всего на поваров и медсестер.
Кроме того, женщины все чаще осваивают профессии, которые традиционно считались "мужскими". Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости.
Самые востребованные профессии
Что выбирают получатели ваучеров: топ-5 самых популярных специальностей
- Медсестры – 2,8 тыс. человек;
- повара – 957 человек;
- водители – 924 человека;
- социальные работники – 878 человек;
- психологи – 703 человека.
Наибольшее количество ваучеров выдано в Днепропетровской (1,3 тысячи), Хмельницкой (996), Львовской (833), Харьковской (752) и Запорожской (649) областях.
"Мужские" профессии для женщин: топ-5 профессий
- Станочница деревообрабатывающих станков;
- трактористка;
- оператор котельной;
- водитель погрузчика;
- водитель троллейбуса.
Экспериментальная программа открывает женщинам доступ к 31 профессии, традиционно считавшейся "мужскими". Среди других профессий, доступных для женщин в рамках проекта:
- водитель трамвая;
- машинистка крана;
- мастер по диагностике и наладке электронного оборудования автомобильных средств;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств и т.д.
Проект не только восполняет кадровый дефицит в некоторых отраслях, но и делает женщин более конкурентоспособными на рынке труда, отмечают в Госслужбе занятости. В топ-5 регионов по количеству вовлеченных работодателей вошли Житомирская, Ривненская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Волынская области.
Кто может получить ваучер на обучение?
Ваучер на обучение – это форма социальной поддержки, в основном доступная для семи категорий граждан (без учета программы по освоению "мужских" профессий):
- люди в возрасте 45+;
- ветераны (демобилизованные), обратившиеся не позднее трех лет с даты демобилизации;
- люди с инвалидностью;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- уволенные с военной службы;
- лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие военной агрессии против Украины;
- лица, получившие ранение, контузию, увечье или заболевание вследствие военной агрессии в Украине.
Ваучер позволяет бесплатно повысить квалификацию или пройти переподготовку по одной из 155 профессий и специальностей в большинстве учебных заведений, имеющих лицензию Министерства образования и науки Украины. Максимальная сумма компенсации на обучение составляет 30 тыс. грн.
Для получения ваучера на обучение или участия в проекте по освоению "мужских" профессий необходимо обратиться в любой центр занятости или подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости. Ваучер также можно получить через мобильное приложение.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата достигла 25 тыс. грн, по данным крупного кадрового портала. При этом целый ряд вакансий имеет среднюю зарплату выше 60 тыс. грн. Среди них, в том числе, управляющий недвижимостью, который в среднем может зарабатывать 80 тыс. грн.
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