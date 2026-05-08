Зарплаты придется повышать: НБУ назвал главные проблемы рынка труда Украины
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейший рост зарплат в Украине из-за острого дефицита кадров на рынке труда. Бизнес еще как минимум несколько лет будет конкурировать за работников, а безработица соответственно будет снижаться.
Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ. В Нацбанке отмечают, что главными проблемами рынка труда остаются:
- последствия войны;
- миграция населения;
- структурный дефицит кадров;
- несоответствие между потребностями работодателей и квалификацией работников.
Регулятор прямо указывает, что дефицит рабочей силы "ограничивает деятельность предприятий" и подталкивает компании к дальнейшему повышению зарплат. Так, НБУ прогнозирует:
- рост реальных зарплат в 2026 году более чем на 11%;
- в 2027-2028 годах – еще на 6-7% ежегодно.
По состоянию на май 2026 года последние официальные данные по средним зарплатам в Украине Госстат приводит за март. Средняя зарплата штатных работников в Украине тогда составляла 30 356 грн, что на 7,2% больше, чем в феврале.
По прогнозам Нацбанка, структурная безработица в Украине постепенно будет сокращаться. Так, в 2026 году ожидается падение показателя до около 10%, а в 2027-2028 – до 9%.
Бизнес уже сталкивается с кадровым кризисом
В НБУ констатируют, что нехватка работников становится одним из ключевых факторов, которые сдерживают экономическое восстановление. Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в таких сферах:
- строительство;
- промышленность;
- транспорт;
- сельское хозяйство;
- IT и отдельные сервисные профессии.
Из-за нехватки кадров компании уже откладывают расширение производства. Бизнесы вынуждены конкурировать за рабочие руки зарплатами, ищут работников старшего возраста и женщин в "традиционно мужских" профессиях, но одновременно активнее автоматизируют процессы.
Когда рабочих рук станет больше: прогноз
Регулятор, впрочем, ожидает, что постепенное возвращение мигрантов и адаптация бизнеса к новым условиям помогут частично смягчить кадровый дефицит в последующие годы. НБУ ожидает, что в 2026 году отток населения еще будет продолжаться, хотя и более медленными темпами. Чистый миграционный отток прогнозируют на уровне около 200 тыс. человек.
Однако уже в 2027 году регулятор ожидает начало "чистого" возвращения украинцев из-за рубежа – примерно 100 тыс. человек. В 2028 году этот процесс может существенно ускориться: домой, по прогнозу, вернутся около 500 тыс. граждан.
В Нацбанке связывают такие ожидания со снижением рисков безопасности и постепенным восстановлением экономики. В то же время регулятор признает: возвращение мигрантов будет сдержанным из-за адаптации украинцев за рубежом и проблем на внутреннем рынке труда.
