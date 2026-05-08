Зарплаты придется повышать: НБУ назвал главные проблемы рынка труда Украины

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейший рост зарплат в Украине из-за острого дефицита кадров на рынке труда. Бизнес еще как минимум несколько лет будет конкурировать за работников, а безработица соответственно будет снижаться.

Об этом говорится в новом Инфляционном отчете НБУ. В Нацбанке отмечают, что главными проблемами рынка труда остаются:

последствия войны;

миграция населения;

структурный дефицит кадров;

несоответствие между потребностями работодателей и квалификацией работников.

Регулятор прямо указывает, что дефицит рабочей силы "ограничивает деятельность предприятий" и подталкивает компании к дальнейшему повышению зарплат. Так, НБУ прогнозирует:

рост реальных зарплат в 2026 году более чем на 11% ;

; в 2027-2028 годах – еще на 6-7% ежегодно.

По состоянию на май 2026 года последние официальные данные по средним зарплатам в Украине Госстат приводит за март. Средняя зарплата штатных работников в Украине тогда составляла 30 356 грн, что на 7,2% больше, чем в феврале.

По прогнозам Нацбанка, структурная безработица в Украине постепенно будет сокращаться. Так, в 2026 году ожидается падение показателя до около 10%, а в 2027-2028 – до 9%.

Бизнес уже сталкивается с кадровым кризисом

В НБУ констатируют, что нехватка работников становится одним из ключевых факторов, которые сдерживают экономическое восстановление. Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в таких сферах:

строительство;

промышленность;

транспорт;

сельское хозяйство;

IT и отдельные сервисные профессии.

Из-за нехватки кадров компании уже откладывают расширение производства. Бизнесы вынуждены конкурировать за рабочие руки зарплатами, ищут работников старшего возраста и женщин в "традиционно мужских" профессиях, но одновременно активнее автоматизируют процессы.

Когда рабочих рук станет больше: прогноз

Регулятор, впрочем, ожидает, что постепенное возвращение мигрантов и адаптация бизнеса к новым условиям помогут частично смягчить кадровый дефицит в последующие годы. НБУ ожидает, что в 2026 году отток населения еще будет продолжаться, хотя и более медленными темпами. Чистый миграционный отток прогнозируют на уровне около 200 тыс. человек.

Однако уже в 2027 году регулятор ожидает начало "чистого" возвращения украинцев из-за рубежа – примерно 100 тыс. человек. В 2028 году этот процесс может существенно ускориться: домой, по прогнозу, вернутся около 500 тыс. граждан.

В Нацбанке связывают такие ожидания со снижением рисков безопасности и постепенным восстановлением экономики. В то же время регулятор признает: возвращение мигрантов будет сдержанным из-за адаптации украинцев за рубежом и проблем на внутреннем рынке труда.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за кадрового голода в Украину уже везут работников из Индии и других стран. Впрочем, несмотря на общественный резонанс, масштабы такой миграции пока не впечатляют специалистов.

