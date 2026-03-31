Зарплаты невысокие, но работа есть: украинка дали советы по трудоустройству в стране ЕС

Поиск работы кажется многим украинцам, которые выехали от войны за границу, одной из самых трудных задач для социализации в новой среде. Но это необходимо, чтобы не зависеть от выплат от страны пребывания, и если придерживаться некоторых советов, трудоустройство в Европе (в частности в Испании) будет значительно легче.

Их в своем видеоблоге дала украинка Ирина Федорийчук(@ira.fedoriichuk). Женщина переехала в испанскую Малагу 1,5 года назад, и поделилась лайфхаками по поиску работы, которые могут пригодиться в этой стране.

"Первое, что вам будут говорить, когда вы сюда будете переезжать, это то, что здесь бедная страна и работы здесь нет. Я согласна с тем, что зарплаты здесь невысокие, но работа есть. Как-то здесь люди живут, как-то они работают", – отмечает женщина.

Место речь

Самый очевидный совет для мигрантов из Украины – выучить испанский язык. Даже базовых знаний хватит для коммуникации с работодателем и поиска заработка, уверяет Ирина.

"Первое, что нужно, это выучить язык хотя бы на базовом уровне. Даже с этими знаниями вы можете искать себе подработку", – говорит женщина.

Но она советует не рассчитывать (по крайней мере на первых этапах) на "суперклассную работу" и хорошие должности. И все же, чтобы найти работу, нужно ее искать, а не сидеть и ждать, пока кто-то предложит работу.

Стратегия поиска работы

Подход к поиску работы во многом зависит от профессиональных навыков работника. Например, мастерам в бьюти-сфере Ирина советует искать работу в украинских салонах, а тем, кто хотите работать официантом, на кухне или в уборке – "встать и разносить свои резюме по заведениям".

"Многие жалуются на старожилов, так сказать, тех людей, которые здесь уже давно. Но сами эти люди мне помогли найти работу. Итак, сарафанное радио здесь работает", – уверяет украинка.

Ирина советует не стесняться и спрашивать всех своих знакомых о работе. Кроме того, пригодятся Telegram-каналы и группы в Facebook для поиска фейсбук. И еще оставляю вам такие сайты, где также можно найти работу.

