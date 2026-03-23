Работа украинцев в Польше под угрозой: почему нашим гражданам может стать труднее зарабатывать на жизнь

В Польше растет уровень безработицы. По оценкам, в декабре 2025 года он составлял 5,7%, а в январе-2026 достиг уровня в 6%. Что может негативно повлиять и на украинцев, которые, не исключено, столкнутся с ростом конкуренции за рабочие места. По мнению же экспертов, причина этого может крыться в изменениях польского законодательства – с июня 2025 года местный безработным разрешили становиться на соответствующий учет в центрах занятости по месту фактического проживания, а не регистрации.

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: также была упрощена процедура подтверждения готовности к работе.

Впрочем, подчеркивается, по мнению другой группы аналитиков, рост безработицы в Польше может быть связан с изменениями рынка труда как такового. В частности, отмечается, если в течение последних лет на нем был дефицит кадров, то ныне появляются "первые признаки охлаждения рынка".

"В то же время происходит и его качественная трансформация. Все больше работодателей сосредотачиваются на сохранении ключевого персонала", – отметили специалисты.

Украинцам в Польше буде сложнее найти работу?

В то же время, отмечается, негативные последствия внутрипольской ситуации могут ощутить на себе и украинцы, проживающие в этой стране. Ведь для них это "также означает постепенное изменение условий на рынке труда".

"Если раньше дефицит кадров обеспечивал стабильный спрос на иностранных работников, то при дальнейшем росте безработицы конкуренция за рабочие места может усилиться", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, самый высокий рост зарплат в Польше в 2025 году был зафиксирован среди диспетчеров транспортных перевозок. Им стали платить сразу на 9,5% больше. В целом же именно логистичекая отрасль продемонстрировала одну из самых высоких динамик роста заработных плат на местном рынке труда.

