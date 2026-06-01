Зарплаты до 60 тыс. грн, но вакансии остаются без кандидатов: одна из сфер в Украине переживает кадровый голод

В Украине в 2026 году агросектор переживает рекордный дефицит кадров, из-за чего зарплаты механизаторов, агродронщиков, агрономов и логистов выросли до 25-60 тысяч гривен в месяц. Наибольшие перспективы имеют специалисты, владеющие современной техникой, беспилотниками и цифровыми технологиями точного земледелия.

Об этом пишет AgroReview. По оценкам представителей рынка, почти три четверти аграрных компаний испытывают острый дефицит персонала, а некоторые вакансии месяцами остаются незакрытыми из-за отсутствия желающих работать.

Ситуация настолько обострилась, что отдельные специалисты сегодня могут рассчитывать на зарплаты, которые еще несколько лет назад считались недосягаемыми для сельского хозяйства. При этом аграрная отрасль активно открывает двери для молодежи, женщин и людей, которые готовы освоить новые технологические профессии.

Причины кадрового дефицита накапливались годами, но именно в 2026 году они проявились особенно остро. Одним из главных факторов стала мобилизация, которая существенно сократила количество мужчин трудоспособного возраста в сельской местности. Именно эта категория традиционно составляла основу кадрового состава агропредприятий – механизаторов, трактористов, водителей, инженеров и технических специалистов.

Не менее важным фактором стала демографическая ситуация. На рынок труда сегодня выходит поколение, рожденное в 1990-х годах, когда в Украине наблюдалось резкое падение рождаемости. Из-за этого количество молодых специалистов значительно меньше, чем требует экономика.

Дополнительный удар по отрасли нанесла миграция. Часть опытных агрономов, инженеров и технических специалистов выехала за границу или перешла работать в другие сферы, где условия труда казались более стабильными. В первом квартале 2026 года работодатели предлагали почти 148 тысяч вакансий в сельском хозяйстве, однако заполнить удалось лишь около 61 тысячи.

Самая острая нехватка кадров сегодня наблюдается среди механизаторов. Во многих регионах работодатели признают, что на отдельные вакансии не поступает ни одного резюме. Именно поэтому предприятия вынуждены повышать зарплаты и предлагать дополнительные бонусы.

Средняя зарплата механизатора в 2026 году составляет от 25 до 45 тысяч гривен в месяц. Уровень дохода зависит от сезона, площади земельного банка хозяйства и сложности техники, с которой работает специалист. Кроме основной зарплаты, многие компании обеспечивают работников бесплатным жильем, питанием и даже топливом для личных нужд.

В результате реальный доход часто превышает заработки работников начального уровня в офисах крупных городов. В то же время современный механизатор уже давно не ассоциируется исключительно с тяжелым физическим трудом. Новейшие тракторы и комбайны оборудованы GPS-навигацией, электронными системами управления и автоматизированными комплексами контроля работы.

Еще несколько лет назад трудно было представить значительное количество женщин среди механизаторов или операторов беспилотников. Однако ситуация быстро меняется. В 2026 году доля женщин на этих должностях уже достигла 25-30%. Причина проста – современная техника требует не физической силы, а внимательности, дисциплины, умения работать с электронными системами и желание учиться.

Представители аграрного бизнеса отмечают, что женщины нередко демонстрируют высокую эффективность при работе с цифровыми технологиями и беспилотными системами. Одной из самых интересных и перспективных профессий последних лет стал оператор агродрона. Еще два года назад эта специальность практически не существовала в украинском агросекторе, а сегодня спрос на таких работников превышает предложение в несколько раз.

Обучение длится от одного до трех месяцев, после чего специалист может выполнять мониторинг посевов, выявлять проблемные участки полей, контролировать состояние растений и осуществлять обработку сельскохозяйственных культур с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Зарплата операторов агродронов колеблется от 20 до 35 тысяч гривен, а с приобретением опыта может существенно расти. Особенно ценятся кандидаты, которые уже имеют навыки работы с беспилотниками или получили такой опыт во время службы.

Еще одна профессия, которая переживает настоящий ренессанс – агроном. Он работает с цифровыми картами полей, анализирует спутниковые данные, контролирует внесение удобрений и применяет технологии точного земледелия. В зависимости от опыта и квалификации агрономы сегодня могут зарабатывать от 30 до 55 тысяч гривен в месяц.

Спрос на агрохимиков также остается стабильно высоким. Такие специалисты занимаются анализом почв, расчетом норм внесения удобрений, оценкой экономической эффективности производства и подготовкой рекомендаций для хозяйств. Начальный уровень зарплаты составляет от 18 до 25 тысяч гривен.

Отдельный сегмент аграрной отрасли – зерновая логистика и работа на элеваторах. Начинающие могут рассчитывать на зарплаты около 13 тысяч гривен, однако руководители лабораторий получают до 60 тысяч гривен в месяц.

Перспективной остается и профессия логиста зернового трейдера. Она сочетает аналитическую работу, организацию перевозок и ведение переговоров с партнерами. Стартовый доход таких специалистов составляет 20-28 тысяч гривен, а уже через несколько лет успешной работы может превышать 50 тысяч гривен.

Особенно перспективным направлением считается точное земледелие. Специалисты, которые работают с GPS-картами, индексами NDVI и системами анализа урожайности, могут рассчитывать на стартовую зарплату от 35 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самые высокие зарплаты сейчас получают не только айтишники, но и узкие технические специалисты, в частности операторы радиочастотного контроля, где доходы достигают 170 тысяч гривен. Рынок труда резко реагирует на дефицит кадров, в критических и сложных профессиях поэтому работодатели вынуждены поднимать оплату в разы.

