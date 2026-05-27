Работодатели готовы платить этим специалистам более 170 тыс. грн: какие профессии самые востребованные
В Украине самые высокие зарплаты сейчас получают не только айтишники, но и узкие технические специалисты, в частности операторы радиочастотного контроля, где доходы достигают 170 тысяч гривен. Рынок труда резко реагирует на дефицит кадров, в критических и сложных профессиях работодатели вынуждены поднимать оплату в разы, чтобы закрыть базовые потребности отраслей.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. Рынок труда в Украине сейчас фактически работает в режиме дисбаланса, ведь одни профессии критически дефицитные, другие наоборот, перенасыщены.
Поэтому работодатели вынуждены поднимать оплату там, где найти специалиста сложно или где работа связана с высокой ответственностью, рисками или специфическими навыками. Отдельный фактор – война, часть высокооплачиваемых вакансий связана с оборонной сферой, критической инфраструктурой и техническими специальностями, где ошибки могут стоить очень дорого.
ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий в Украине
- аналитик по оценке уязвимостей;
Специалист по кибербезопасности, который находит слабые места в ИТ-системах и защищает инфраструктуру от атак. Средняя зарплата составляет до 55 000 грн.
- начальник складского хозяйства;
Руководящая должность, ответственная за логистику, учет и хранение товаров. Средняя зарплата колеблется также в пределах 55 000 грн.
- заместитель директора департамента;
Одна из должностей в государственном управлении. Предусматривает координацию работы подразделений и контроль процессов на уровне центральных органов власти. Средняя зарплата составляет 70 500 грн.
- арбитражный управляющий;
Независимый специалист, который работает в делах банкротства, управляет имуществом должника и проводит санацию или ликвидацию предприятий. Средняя зарплата – 80 000 грн.
- разработчик программного обеспечения;
ИТ-специалист, который создает, тестирует и поддерживает программные продукты. Средняя зарплата на рынке составляет до 96 600 грн.
- технический руководитель;
Управленец в промышленности, который контролирует производственные процессы и работу технических подразделений. Средняя зарплата составляет 105 000 грн.
- специалист по тестированию ПО;
Специалист, который проверяет качество программ, находит ошибки и отвечает за стабильность продукта перед запуском. Средняя зарплата – 110 000 грн.
- вышкоэлектромонтажник;
Высококвалифицированный рабочий, который работает с высотными конструкциями: башнями связи, буровыми установками, опорами ЛЭП. Средняя зарплата составляет 125 000 грн.
- директор по производству;
Ключевой управленец предприятия, который контролирует весь производственный цикл – от сырья до готовой продукции. Средняя зарплата – 125 000 грн.
- оператор радиочастотного контроля.
Технический специалист, который мониторит использование радиочастот, выявляет незаконные источники сигнала и контролирует эфир. Средняя зарплата – 170 000 грн.
Кроме топ-10, высокие зарплаты также предлагают инженерам по внедрению новых технологий, электросварщикам, монтажникам сложного оборудования, техникам в промышленности, а также специалистам в сфере обработки материалов. Интересно, что часть этих профессий не являются офисными или цифровыми – наоборот, это физическая, технически сложная работа, которая требует опыта, допусков и часто работы в сложных условиях.
На противоположной стороне зарплатной шкалы – профессии, которые часто связаны с творческой или сервисной сферой, но пользуются низким спросом на рынке труда. Среди них – фотографы и операторы проекционного и звукового оборудования, которые работают в кинотеатрах, на событиях или в культурных учреждениях.
Несмотря на важность этих профессий, уровень оплаты там существенно ниже из-за высокой конкуренции и ограниченных бюджетов работодателей. Фактически, рынок сейчас платит не за диплом, а за дефицитность навыков и критичность роли.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели все активнее "покупают" готовность работников к переезду, количество вакансий с компенсацией аренды жилья за год выросло на 60%. Зарплаты в таких предложениях иногда превышают рынок почти на 50%. Щедрее всего платят в строительстве, логистике и на производстве.
