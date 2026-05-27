Работодатели готовы платить этим специалистам более 170 тыс. грн: какие профессии самые востребованные

В Украине самые высокие зарплаты сейчас получают не только айтишники, но и узкие технические специалисты, в частности операторы радиочастотного контроля, где доходы достигают 170 тысяч гривен. Рынок труда резко реагирует на дефицит кадров, в критических и сложных профессиях работодатели вынуждены поднимать оплату в разы, чтобы закрыть базовые потребности отраслей.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Рынок труда в Украине сейчас фактически работает в режиме дисбаланса, ведь одни профессии критически дефицитные, другие наоборот, перенасыщены.

Поэтому работодатели вынуждены поднимать оплату там, где найти специалиста сложно или где работа связана с высокой ответственностью, рисками или специфическими навыками. Отдельный фактор – война, часть высокооплачиваемых вакансий связана с оборонной сферой, критической инфраструктурой и техническими специальностями, где ошибки могут стоить очень дорого.

ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий в Украине

аналитик по оценке уязвимостей;

Специалист по кибербезопасности, который находит слабые места в ИТ-системах и защищает инфраструктуру от атак. Средняя зарплата составляет до 55 000 грн.

начальник складского хозяйства;

Руководящая должность, ответственная за логистику, учет и хранение товаров. Средняя зарплата колеблется также в пределах 55 000 грн.

заместитель директора департамента;

Одна из должностей в государственном управлении. Предусматривает координацию работы подразделений и контроль процессов на уровне центральных органов власти. Средняя зарплата составляет 70 500 грн.

арбитражный управляющий;

Независимый специалист, который работает в делах банкротства, управляет имуществом должника и проводит санацию или ликвидацию предприятий. Средняя зарплата – 80 000 грн.

разработчик программного обеспечения;

ИТ-специалист, который создает, тестирует и поддерживает программные продукты. Средняя зарплата на рынке составляет до 96 600 грн.

технический руководитель;

Управленец в промышленности, который контролирует производственные процессы и работу технических подразделений. Средняя зарплата составляет 105 000 грн.

специалист по тестированию ПО;

Специалист, который проверяет качество программ, находит ошибки и отвечает за стабильность продукта перед запуском. Средняя зарплата – 110 000 грн.

вышкоэлектромонтажник;

Высококвалифицированный рабочий, который работает с высотными конструкциями: башнями связи, буровыми установками, опорами ЛЭП. Средняя зарплата составляет 125 000 грн.

директор по производству;

Ключевой управленец предприятия, который контролирует весь производственный цикл – от сырья до готовой продукции. Средняя зарплата – 125 000 грн.

оператор радиочастотного контроля.

Технический специалист, который мониторит использование радиочастот, выявляет незаконные источники сигнала и контролирует эфир. Средняя зарплата – 170 000 грн.

Кроме топ-10, высокие зарплаты также предлагают инженерам по внедрению новых технологий, электросварщикам, монтажникам сложного оборудования, техникам в промышленности, а также специалистам в сфере обработки материалов. Интересно, что часть этих профессий не являются офисными или цифровыми – наоборот, это физическая, технически сложная работа, которая требует опыта, допусков и часто работы в сложных условиях.

На противоположной стороне зарплатной шкалы – профессии, которые часто связаны с творческой или сервисной сферой, но пользуются низким спросом на рынке труда. Среди них – фотографы и операторы проекционного и звукового оборудования, которые работают в кинотеатрах, на событиях или в культурных учреждениях.

Несмотря на важность этих профессий, уровень оплаты там существенно ниже из-за высокой конкуренции и ограниченных бюджетов работодателей. Фактически, рынок сейчас платит не за диплом, а за дефицитность навыков и критичность роли.

