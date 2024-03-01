Зарплата Зеленского в 13 раз меньше, чем у директора "Киевтеплоэнерго": сколько платят в КП

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в 13 раз меньше, чем у директора "Киевтеплоэнерго". При этом в небольшом населенном пункте возле Киева – Чабаны – директор местного коммунального предприятия, которое занимается обслуживанием многоквартирных домов, зарабатывает больше президента.

Это следует из данных опубликованных на сайте Нацагенства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Президент получает "голый" оклад в размере всего 28 тыс. грн. Это больше, чем зарплаты директоров всех проанализированных OBOZ.UA коммунальных предприятия.

Сколько зарабатывают:

президент Владимир Зеленский – 28 000 грн;

директор "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд – 364 869 грн;

Директор "Львовводоканала" Дмитрий Ванькович – 82 242 грн;

директор "Луцькводоканал" Виктор Гуменюк – 64 946 грн;

директор "Харківських теплових мереж" Василий Скопенко – 56 545 грн;

директор управляющей компании "Чабаны" Виктор Натяга – 35 250 грн.

Нардепы зарабатывают меньше, чем работники Рады

Спикер Рады Руслан Стефанчук ежемесячно получает менее 100 тыс. грн, в то время как у главы автобазы Рады – 130 тыс. грн. Так, для нардепов работает отдельное предприятие – автобаза Управления делами Верховной Рады. Автопарк насчитывает 238 машин, самая популярная модель – Toyota Camry. У предприятия есть директор – Борис Богославец. Что интересно, в прошлом году его средняя зарплата составила почти 130 тыс. грн в месяц, он заработал более 1,5 млн грн в год. Так что ответственный за транспорт для нардепов зарабатывает больше, чем нардепы.

Своя Toyota Camry есть еще у одного госпредприятия, принадлежащего Верховной Раде, – Государственного строительного комбината Управления делами ВР. Директор этого предприятия Игорь Скочинский имеет квартиру в Фастове, а его ежемесячная зарплата составляет около 36,4 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине началась кампания по декларированию доходов за прошлый год. Только за январь 2024 года граждане подали 10 585 деклараций об имущественном положении и доходах. Заполнить декларации и доплатить налоги должны украинцы, которые имели дополнительный доход.

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