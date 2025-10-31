Зарплата выросла в 2-3 раза: на каких специальностях в Украине начали платить резко больше

В Украине сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих специальностей – дефицит таких работников испытывают 3 из 5 компаний на рынке. Это соответствующим образом влияет на зарплаты, которые им предлагают

Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного кадрового портала. Аналитики констатируют, что за последние четыре года зарплаты мастеров выросли существенно, но темп зависел от профессии:

каменщики – с 15 тыс.грн до 50 тыс.грн (в 3,33 раза).

сантехники – с 15 тыс. грн до 40 тыс. грн (в 2,66 раза).

штукатуры – с 22,5 тыс. грн до 60 тыс. грн (в 2,66 раза).

разнорабочие – с 12,5 тыс. грн до 22, 5 тыс. грн (в 1,8 раза).

Сентябрь-2022

Медианная заработная плата: 12,5-31,3 тыс. грн в зависимости от профессии.

в зависимости от профессии. Самый высокий доход: фасадчики – 31,3 тыс. грн.

Самый низкий доход: разнорабочие – 12,5 тыс. грн .

Медианная зарплата прорабов и строителей была около 20 тыс. грн, плиточников и маляров – 17,8 тыс. грн, сантехников и каменщиков – 15 тыс. грн.

Сентябрь-2023

Наибольший рост: каменщики (+115% до 32,3 тыс. грн) и сантехники (+66,7% до 25 тыс. грн).

и Самый низкий рост: фасадчики (+ 20% до 37,5 тыс. грн), хотя такие специалисты оставались среди высокооплачиваемых рабочих профессий.

Впрочем медианные зарплаты на другие рабочие вакансии выросли по сравнению с сентябрем 2022 года:

Сентябрь-2024

Зарплаты мастеров продолжали расти. Наибольшее повышение получили:

прорабы – до 45 тыс.грн (+63,6%);

– до 45 тыс.грн (+63,6%); электрики – до 27,5 тыс.грн (+46,7%);

– до 27,5 тыс.грн (+46,7%); штукатуры – до 50 тыс. грн (+42,9%).

Впрочем темпы повышения отличались по профессиям. Наименьшее повышение получили:

сантехники – 30,8 тыс.грн (+23%);

– 30,8 тыс.грн (+23%); разнорабочие – 18,5 тыс.грн (+19,4%);

– 18,5 тыс.грн (+19,4%); фасадчики – 45 тыс.грн (+20%).

Сентябрь-2025

После уверенного роста в 2024 году тенденция повышения зарплат сохранилась, хотя темпы замедлились. Заметнее всего за год выросли зарплаты:

сантехники – 40 тыс. грн (+30,1%);

маляры – 38,5 тыс. грн (+23,2%);

разнорабочие – 22,5 тыс. грн (+21,6%).

Медианные зарплаты в других профессиях:

строители и плиточники – 42,5 тыс. грн (+21%);

прорабы – 45 тыс. грн (без изменений);

штукатуры – 60 тыс. грн;

фасадчики – 52,5 тыс. грн;

каменщики – 50 тыс. грн.

Таким образом даже среди высокооплачиваемых мастеров динамика роста остается разной. Зарплаты фасадчиков и штукатуров остаются стабильно высокими, а заработок каменщиков демонстрирует рекордное повышение на 115% за год.

"Такие изменения демонстрируют, что рынок рабочих профессий подвижный и конкурентный, и одновременно отражают экономические реалии, в частности уровень инфляции", – констатируют аналитики.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в условиях нехватки кадров в ряде сфер наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Поэтому работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение – количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить более 50 000 грн.

