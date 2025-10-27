В Украине за работу без опыта готовы платить более 50 тысяч: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываться в их обучение – количество таких вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

К примеру, сеть супермаркетов ищет авто/мото курьера на зарплату от 45 000 до 60 000 грн. Главными требованиями к соискателям являются:

Знание правила дорожного движения.

Наличие удостоверение категории В для тех, кто собирается работать на авто.

Строительная компания готова платить от 30 000 до 55 000 грн монтажнику-сборщику алюминиевых и металлопластиковых конструкций. Среди требований:

Умение работать с электроинструментом.

Наличие водительского удостоверения.

Автосервис предлагает от 35 000 до 100 000 грн автомеханику/автослесарю. От соискателя, среди прочего, ожидают:

Знание и понимание принципов работы основных систем современного автомобиля.

Понимание работы оборудования, специнструмента и диагностических сканеров.

Умение грамотно излагать свои мысли.

Кто в Украине может хорошо заработать

В целом же, рассказала OBOZ.UA основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько, даже на четвертом году большой войны в Украине есть отрасли, где можно как сейчас, так и в будущем заработать хорошие деньги. Ими, по ее словам, являются сферы, связанные с интеллектуальным трудом.

"Там будет рост, потому что добавочная стоимость финального продукта значительно выше. А еще ее можно повышать – и не через стоимость изготовления, а через ценность продукта, то, ради чего люди его покупают", – объяснила она.

В свою очередь, основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина рассказала OBOZ.UA, что также "денежными" будут нефтегазовая промышленность, а кроме того, сферы новейших технологий, "особенно, радиотехнических", – медицины, косметологии, психологии.

"В этих сферах хорошие доходы. И очень большое количество вакансий, которые трудно закрываются из-за дефицита таких специалистов", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине серьезно востребованной является профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 50 000 грн.

