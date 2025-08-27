Зарабатывают более тысячи евро за один рабочий день: раскрыты космические зарплаты сотрудников "Нафтогаза"

Некоторые сотрудники "Нафтогаза" ежедневно зарабатывают по 40-49 тыс. грн. При этом речь идет даже не о руководителях компании.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, Подольский районный суд Киева обязал "Нафтогаз" доплатить Марине Квашниной более 5 млн грн (решение принято 30 июля 2025-го). Она работала директором по информационным технологиям. В 2022-м менеджера уволили, через год (в октябре 2023-го) она признала увольнение незаконным и отсудила 16,3 млн грн зарплаты за время вынужденного прогула.

Топ-менеджера восстановили на работе только в апреле 2024-го, поэтому она требовала компенсировать ей дополнительно 5 млн грн за дополнительный вынужденный прогул. В расчетах говорится о том, что Квашнина получает за день работы в "Нафтогазе" 40 766,97 грн. То есть примерно тысячу долларов.

"Взыскать с Акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 5 095 871 (пять миллионов девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят одну) гривну 25 копеек среднего заработка за время вынужденного прогула за период с 28.10.2023 г. по 19.04.2024 г.", – говорится в решении суда.

И это далеко не самая большая зарплата. Около 14 млн грн в суде от "Нафтогаза" требует бывший начальник Департамента бюджетных расчетов и налогового планирования Юрий Колбушкин. Он вышел на пенсию и считает, что ему должны заплатить выходное пособие и компенсацию за задержку выходного пособия. Сейчас дело рассматривается в Кассационном суде. В материалах говорится о том, что среднедневная зарплата Колбушкина составляла 49 038,32 грн.

Отметим, заработные платы в "Нафтогазе" зависят от целого ряда факторов. У некоторых специалистов зарплаты составляют:

Директор по вопросам этики и комплаенса Евгений Калинин за семь с половиной месяцев 2025-го, перед увольнением, успел заработать 2,3 млн грн. То есть примерно по 317,6 тыс. грн в месяц;

Член правления Василий Володин перед увольнением задекларировал зарплату за шесть с половиной месяцев в размере чуть больше 4 млн грн. Или 623,6 тыс. грн в месяц.

Бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в 2024-м в среднем зарабатывал по 2 млн грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

