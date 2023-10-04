Заправка будет дешевле, но есть нюансы: украинцам рассказали, какие автомобили покупать выгоднее

Подержанные автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием (ГБО) стоят практически столько же, сколько и те, которые ездят на бензине. Впрочем, заправлять их дешевле, следовательно,такие авто более выгодные. Тем не менее, владельцам авто с ГБО следует быть готовыми к ряду проблем. В частности, у таких автомобилей не будет современных инженерных решений, что повысит стоимость ремонта.

"Авто одинаковых марок и моделей с ГБО и на бензине не имеют значительной разницы в цене. Все зависит от оборудования, времени использования и особенно состояния авто. Более того, бензиновые автомобили продаются даже на 3,7% дороже. Если говорить о выгоде, то заправка автомобиля пропан-бутановой смесью на 100 км городского пробега стоит вдвое дешевле бензина", – рассказали OBOZREVATEL в крупном маркетплейсе.

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Впрочем, отметили там, по большому счету, на этом все преимущества автомобилей на газу заканчиваются. Ведь:

Часто они неэкономны и имеют старые технологии.

Поэтому цена зависит от реального состояния, а не от перечня дополнительного оборудования, учитывая ГБО.

Часто эти автомобили импортируют из США, где они попадали в ДТП, а потому продавались по сниженной цене на аукционах.

"Их стоимость зависит от степени повреждения. ГБО – опция, за которую обычно продавцы просят столько, сколько обошлось ее установке и оформлению документов, то есть около 500-1500 долларов", – объяснили эксперты.

Более того, подчеркнули они, владельцам авто с ГБО следует быть готовыми к тому, что у их автомобилей нет современных инженерных решений. А это уже "влияет на исправность автомобиля и стоимость ремонта в будущем".

Сколько стоит автогаз

По данным "Все АЗС", 4 октября в Киевской области литр автогаза стоит в среднем 25,47 грн. Это на 12 коп. дороже, чем неделю назад.

Самую высокую цену уставновили в сетях OKKO и SOCAR – 26,49 грн. Самую низкую – на завправках Авантаж 7, 24,45 грн. В остальных сетях ресурс продают в диапазоне 24,49-26,48 грн.

Бензин А-95 же стоит в среднем 54,77 грн/л. Т.е., на 28,28 грн больше за автогаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинцы все активнее покупают электромобили. Популярности такого вида транспорта способствуют льготы на его растаможку, а также мода.

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