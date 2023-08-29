Запасов – 1 миллиард кубов газа: в Украине открыли новое месторождение голубого топлива

В Украине открыли новое месторождение газа. По оценкам, его запасы могут достигать 1 миллиарда кубометров голубого топлива.

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Об этом сообщил в "Нафтогазе". Там отметили: глубина скважины составляет около 4 км.

"Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: вышеупомянутая скважина будет не единственной на новом месторождении. В планах – бурение новых".

Отметим: в 2023 году в Украине было открыто уже несколько новых газовых скважин. В частности:

способную обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки;

дающую 340 тыс. куб. м газа в сутки;

обеспечивающую более 460 тыс. куб. м газа в сутки;

дающую 580 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Украина активно готовится к сложному отопительному сезону. При этом тариф на газ останется неизменным: за кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

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