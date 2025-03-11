Замороженные миллиарды Абрамовича: в Украине рассказали, сколько Великобритания может передать от продажи "Челси"

В Украине подтвердили, что Великобритания может передать 2,3 миллиарда фунтов от продажи футбольного клуба "Челси", и сейчас ведутся переговоры по механизму реализации этого решения. Британия настаивает на разблокировании средств и готовится к решительным действиям по их передаче.

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Об этом рассказал уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона. Во время визита советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатана Пауэлла вопрос передачи средств был обсужден с украинской стороной.

"Я думаю, что действительно могут быть определенные положительные движения по передаче Украине этих замороженных на данный момент средств Романа Абрамовича", – отметил Власюк. Он также подчеркнул, что важно не только получить эти деньги, но и показать, что российские олигархи, приближенные к Владимиру Путину, не могут и дальше обогащаться на войне.

"Приближенные к Владимиру Путину российские олигархи за годы войны обогащаются. Это проблема в экономике РФ, потому что они богатеют исключительно за счет или перераспределения ресурсов западных активов, которые вышли из России, или за счет денег, направленных на оборонку", - пояснил он.

Средства остаются замороженными из-за юридических нюансов, но британские власти стремятся решить эту проблему. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заверил, что правительство принимает меры по разблокированию этих средств. "Правительство Великобритании разочаровано отсутствием прогресса в использовании этих денег и планирует перейти к подходу, ориентированному на действия", – заявил он в интервью Financial Times.

Правительство Британии также рассматривает возможность судебного разбирательства, если другие пути не дадут результата. Кроме того, ведутся переговоры по созданию независимого фонда, управляющего распределением этих средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получила около 971 млн. долларов (752 млн. фунтов стерлингов) за счет доходов от российских замороженных активов. Это первый транш Великобритании в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки". Средства будут потрачены на военные нужды.

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